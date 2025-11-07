سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قبول مسئولیت تجاوز نظامی اسرائیل علیه ایران از سوی ترامپ، نوشت: از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب ایکس خود نوشت: «به‌یاد دارید که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ⁧‫آمریکا‬⁩، در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد که واشنگتن هیچ نقشی در اقدام تجاوزکارانه و تروریستی ⁧‫رژیم صهیونیستی‬⁩ علیه ایران نداشته و با تأکید گفت این یک «اقدام یک‌جانبه» از سوی اسرائیل بوده و «ما در حملات علیه ایران دخیل نیستیم»؟

البته که آن ادعا، آشکارا یک دروغ واضح بود؛ چرا که از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته است.

‏اکنون رئیس‌جمهور آمریکا خودش با اذعان صریح به اینکه «من کاملاً مسئول آن بودم»، پرده از دروغ وزیر خارجه‌اش برداشته و عملاً اذعان کرده که واشنگتن از ابتدا هدایت این عملیات را بر عهده داشته است.

‏این اعتراف، سندی غیرقابل انکار از دخالت مستقیم و همدستی فعال آمریکا در تجاوز بی‌دلیل اسرائیل علیه ایران به شمار می‌آید و هم‌زمان، به‌منزله پذیرش آشکار مسئولیت آمریکا در ارتکاب یک عمل غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.

‏ایالات متحده آمریکا باید به‌دلیل این تخلف فاحش و جنایت سنگینی که مرتکب شده است، مورد بازخواست و پاسخگویی قرار گیرد.»

برچسب ها: دونالد ترامپ ، سخنگوی وزارت خارجه
خبرهای مرتبط
بقائی: تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایرانیان، اوج قساوت و سنگدلی است
نشست بقائی با نمایندگان هم‌وطنان زرتشتی، آشوری، کلیمی و ارمنی در مجلس
ابراز همدردی ایران با اندونزی و فیلیپین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ولی نتانیاهو گفت که ما از کسی اجازه نمیگیریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۳
تشکر نتانیاهو از ترامپ برای کمک در حمله به ایران
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با ای‌بی‌سی گفت که متعهد به حذف «تهدید هسته‌ای» ایران است و در خصوص این هدف مماشات نخواهد کرد.

ترامپ و نتانیاهو
به گزارش همشهری آنلاین، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت که آمریکایی‌ها به اسرائیل برای حمله به ایران کمک می‌کنند. او گفت که بابت این موضوع قدردان است.

نتانیاهو همچنین گفت که هر روز با دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا صحبت می‌کند.

منبع: فارس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست؛ اهداف ما صلح‌آمیز است. هیچ سندی مبنی بر حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای وجود ندارد. ایران صلح‌طلب است، اما تجاوز را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
۱۹:۰۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
۰
۰
پاسخ دادن
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
آخرین اخبار
خطیب‌زاده: ایران هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده است
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند
دیدار سفیر جدید تهران در پیونگ‌یانگ با عراقچی