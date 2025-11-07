فجر سپاسی در واپسین دقایق بازی مقابل مس رفسنجان از یک شکست خانگی گریخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش پارس میزبان مس رفسنجان بود که با رسول خطیبی نتایج خوبی را کسب نکرده است.

فجری‌ها بازی را تهاجمی آغاز کردند و چندین موقعیت خوب گلزنی را روی دروازه مس ایجاد کردند، اما هر بار نیما میرزازاد مانع از بازگشایی دروازه اش شد.

درحالی که حملات فجری‌ها شدت می‌گرفت در دقیقه ۳۳ و برخلاف بازی میلاد فخرالدینی ارسالی کوتاه به دهانه دروازه انجام داد و توپ به ماتئوس کاستا رسید و او موفق شد نخستین گل بازی را به سود مسی‌ها به ثمر برساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در ادامه فجری‌ها که حمایت خوب هوادارانشان را به همراه داشتند برای تساوی بازی تلاش زیادی کردند، اما در زدن گل ناموفق بودند و نیمه اول با برتری یک گله مسی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم بازهم فجری‌ها برای زدن گل موقعیت‌های زیادی روی دروازه مسی‌ها ایجاد کردند، اما بازهم توپ هایشان راهی دروازه نمی‌شد تا اینکه در دقیقه ۳+۹۰ علی هلیچی با ضربه سر توانست دروازه نیما میززاد را باز کند تا تیم پیروز قربانی در خانه متحمل یک شکست خانگی نشود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فجر با این تساوی ۱۴ امتیازی شد و در رده ششم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.  

مس نیز با ۷ امتیاز در قعر جدول قرار دارد تا نخستین گزینه برای سقوط از لیگ برتر محسوب شود.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، فجر سپاسی شیراز ، مس رفسنجان ، رسول خطیبی ، پیروز قربانی
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
گل گهر ۱ - ۲ ذوب آهن/ ضدحمله‌های گاندو‌ها جواب داد + فیلم
هفته دهم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس ۳ - ۰ استقلال خوزستان/ شروع جذاب اوسمار با سرخپوشان
لیگ برتر فوتبال؛
شمس آذر با امتیاز از انزلی خارج شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
آخرین اخبار
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
انتخابات هیات اجرایی ISSA اردیبهشت سال آینده در ریاض برگزار می‌شود
پرسپولیس دنبال ابطال تصمیم اصلاحی کمیته استیناف برای بازی با تراکتور
مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه رسید
یونین برلین کاری که بزرگان اروپا نتوانستند انجام دهد را عملی کرد/ دورتموند و لایپزیش از توقف بایرن استفاده نکردند + فیلم
نئوم ۱ - ۳ النصر/ اسب یاران رونالدو برای قهرمانی زین شد
یکه تازی نساجی مازندران در لیگ یک فوتبال