فجر سپاسی در واپسین دقایق بازی مقابل مس رفسنجان از یک شکست خانگی گریخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش پارس میزبان مس رفسنجان بود که با رسول خطیبی نتایج خوبی را کسب نکرده است.

فجری‌ها بازی را تهاجمی آغاز کردند و چندین موقعیت خوب گلزنی را روی دروازه مس ایجاد کردند، اما هر بار نیما میرزازاد مانع از بازگشایی دروازه اش شد.

درحالی که حملات فجری‌ها شدت می‌گرفت در دقیقه ۳۳ و برخلاف بازی میلاد فخرالدینی ارسالی کوتاه به دهانه دروازه انجام داد و توپ به ماتئوس کاستا رسید و او موفق شد نخستین گل بازی را به سود مسی‌ها به ثمر برساند.

در ادامه فجری‌ها که حمایت خوب هوادارانشان را به همراه داشتند برای تساوی بازی تلاش زیادی کردند، اما در زدن گل ناموفق بودند و نیمه اول با برتری یک گله مسی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم بازهم فجری‌ها برای زدن گل موقعیت‌های زیادی روی دروازه مسی‌ها ایجاد کردند، اما بازهم توپ هایشان راهی دروازه نمی‌شد تا اینکه در دقیقه ۳+۹۰ علی هلیچی با ضربه سر توانست دروازه نیما میززاد را باز کند تا تیم پیروز قربانی در خانه متحمل یک شکست خانگی نشود.

فجر با این تساوی ۱۴ امتیازی شد و در رده ششم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.

مس نیز با ۷ امتیاز در قعر جدول قرار دارد تا نخستین گزینه برای سقوط از لیگ برتر محسوب شود.