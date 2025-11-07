باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عملیات انتخاباتی در عراق، از صبح فردا (شنبه)، وارد مرحله سکوت انتخاباتی می‌شود که بلافاصله پیش از روز رای‌گیری ویژه و عمومی است. این در حالی است که کمیسیون عالی مستقل انتخابات، از آمادگی کامل خود برای برگزاری این روند با هماهنگی نهاد‌های امنیتی خبر داد.

کمیسیون انتخابات در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عراق (واع) آن را دریافت کرد، اعلام کرد: مرحله سکوت انتخاباتی از ساعت ۷ صبح فردا (شنبه) آغاز شده و تا پایان فرآیند رای‌گیری عمومی ادامه خواهد یافت.

این کمیسیون ادامه داد: هرگونه فعالیت تبلیغاتی یا ترویجی برای نامزد‌ها یا فهرست‌های انتخاباتی در طول این مدت، تخلفی آشکار از دستورالعمل‌ها محسوب می‌شود و اقدامات قانونی علیه طرف‌های متخلف اتخاذ خواهد شد.

کمیسیون تاکید کرد که هدف از سکوت انتخاباتی، فراهم کردن محیطی آرام و متعادل است که به رای‌دهنده امکان می‌دهد آزادانه و بدون تاثیر یا تبلیغات انتخاباتی لحظه آخری، نماینده خود را انتخاب کند.

این نهاد همچنین از احزاب سیاسی و رسانه‌ها خواست تا به منظور حفظ سلامت فرآیند انتخابات و برابری فرصت‌ها برای همگان، به طور کامل به ضوابط سکوت انتخاباتی پایبند باشند.

پیش از این محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، امروز جمعه، در یک سخنرانی تلویزیونی از مردم این کشور خواست تا در انتخابات پارلمانی آتی، مشارکت فعال داشته باشند و تاکید کرد که رای مردم، اساس روند دموکراتیک است.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)