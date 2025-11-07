مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: با توجه به آرام بودن شرایط جوی، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلان‌شهر‌ها طی دو روز آینده وجود دارد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب به‌تدریج آسمان بخش‌هایی از نیمه جنوبی و جنوب‌غربی کشور ابری خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به آرام بودن جو در اغلب مناطق کشور، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلان‌شهرها، به‌ویژه در ساعات اولیه صبح دو روز آینده، وجود دارد.

او بیان کرد: سازمان هواشناسی از کشاورزان، دامداران و مرغداران خواسته است تا نسبت به تنظیم دما در گلخانه‌ها و واحدهای پرورش دام و طیور اقدام کنند و همچنین سیستم‌های آبیاری تحت فشار را در برابر سرمای شبانگاهی محافظت نمایند.

ضیائیان افزود: سرعت وزش باد نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته، اما همچنان این پدیده در مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی کشور، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا شود.

وی توضیح داد: همچنین به دلیل رطوبت موجود در جنوب‌غرب کشور، پیش‌بینی می‌شود در جاده‌های مواصلاتی استان خوزستان، از جمله مسیرهای بندر ماهشهر، آبادان، خرمشهر و اهواز، در ساعات اولیه صبح امروز و فردا کاهش کیفیت دید و لغزندگی سطح جاده‌ها رخ دهد.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش‌باد
خبرهای مرتبط
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
کاهش کیفیت هوا در شهر‌های صنعتی کشور
افزایش نسبی دمای تهران تا اوایل هفته آینده
جوی آرام برای اغلب مناطق کشور طی ۵ روز آینده
آسمان صاف تا ۵ روز آینده در بسیاری از مناطق کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
چرا فکری برای خاموش کردن آتش سوزی هورالعظیم نمیکنید بخدا ما در خوزستان نفسمون بند اومد چرا هیچ کاری نمیکنید؟؟؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اینم مغز... در این شهر ها بنزین رو گرون کنید عوضش خرج ناوگان عمومی کنید برا خودتون میگم، یکم آلوده نکنید شاید بارون بیاد
۰
۰
پاسخ دادن
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
آخرین اخبار
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اصراف در تخصیص زمین ممنوع+ فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان