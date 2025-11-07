باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب بهتدریج آسمان بخشهایی از نیمه جنوبی و جنوبغربی کشور ابری خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به آرام بودن جو در اغلب مناطق کشور، احتمال افزایش غلظت آلایندهها در کلانشهرها، بهویژه در ساعات اولیه صبح دو روز آینده، وجود دارد.
او بیان کرد: سازمان هواشناسی از کشاورزان، دامداران و مرغداران خواسته است تا نسبت به تنظیم دما در گلخانهها و واحدهای پرورش دام و طیور اقدام کنند و همچنین سیستمهای آبیاری تحت فشار را در برابر سرمای شبانگاهی محافظت نمایند.
ضیائیان افزود: سرعت وزش باد نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته، اما همچنان این پدیده در مناطق جنوبی و جنوبشرقی کشور، بهویژه در استان سیستان و بلوچستان، میتواند موجب کاهش کیفیت هوا شود.
وی توضیح داد: همچنین به دلیل رطوبت موجود در جنوبغرب کشور، پیشبینی میشود در جادههای مواصلاتی استان خوزستان، از جمله مسیرهای بندر ماهشهر، آبادان، خرمشهر و اهواز، در ساعات اولیه صبح امروز و فردا کاهش کیفیت دید و لغزندگی سطح جادهها رخ دهد.