باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب به‌تدریج آسمان بخش‌هایی از نیمه جنوبی و جنوب‌غربی کشور ابری خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به آرام بودن جو در اغلب مناطق کشور، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلان‌شهرها، به‌ویژه در ساعات اولیه صبح دو روز آینده، وجود دارد.

او بیان کرد: سازمان هواشناسی از کشاورزان، دامداران و مرغداران خواسته است تا نسبت به تنظیم دما در گلخانه‌ها و واحدهای پرورش دام و طیور اقدام کنند و همچنین سیستم‌های آبیاری تحت فشار را در برابر سرمای شبانگاهی محافظت نمایند.

ضیائیان افزود: سرعت وزش باد نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته، اما همچنان این پدیده در مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی کشور، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا شود.

وی توضیح داد: همچنین به دلیل رطوبت موجود در جنوب‌غرب کشور، پیش‌بینی می‌شود در جاده‌های مواصلاتی استان خوزستان، از جمله مسیرهای بندر ماهشهر، آبادان، خرمشهر و اهواز، در ساعات اولیه صبح امروز و فردا کاهش کیفیت دید و لغزندگی سطح جاده‌ها رخ دهد.