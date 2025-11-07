باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدباقر قالیباف» که در صدر هیأتی پارلمانی به پاکستان سفر کرده است، عصر امروز (جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴) در نشست با فعالان اقتصادی ایران و پاکستان که در «کراچی» برگزار شد، در سخنانی با اشاره به وضعیت امروز فلسطین و تحولات منطقه اظهار داشت: امروز در دانشگاههای آمریکا، از فلسطین دفاع میکنند و این نشان میدهد که در نظرسنجیهای معتبر جهانی نیز مردم فلسطین از حمایت بیشتری نسبت به رژیم صهیونیستی برخوردارند. رژیم صهیونیستی از ابتدای تشکیل خود به دنبال توسعه سرزمینی بوده و هدف نهایی آن این است که هیچ دولت اسلامی و امتی، در منطقه مستقل و قوی نباشند، چرا که این را خطری برای بقای خود میداند.
وی افزود: کافی است به وضعیت کشورهای منطقه بنگریم؛ از شمال آفریقا تا سودان، لیبی، سوریه، لبنان و یمن، لذا اگر در برابر این رژیم ایستادگی نکنیم، روند سلطهجویی ادامه خواهد یافت و یا باید شاهد تحمیل صلحی باشیم نظیر طرح «آبراهام» که هدفش زانو زدن کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است و یا جنگ تحمیلی.
قالیباف تأکید کرد: صهیونیستها منطق و زبانی جز زور و قدرت نمیفهمند و باید به آنها پاسخی قاطع و دندان شکن داد. خدا را شاکریم که در تجاوزی که آنان آغازگر آن بودند و آمریکا نیز به طور مستقیم در آن دخالت داشت و حمله کرد، ایران اسلامی با حمایت امت اسلامی پاسخ دندانشکنی به آنها داد. همچنین برای نخستین بار در تاریخ این رژیم نامشروع، شهرهای مهمی، چون تلآویو، مراکز نظامی و علمی-نظامی آن با دقت و حجم بالا مورد حمله قرار گرفتند و این رژیم پاسخ سنگینی دریافت کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاشهای آمریکا برای توقف درگیریها گفت: هرچند در روزهای نخست رژیم صهیونیستی نمیخواست واقعیت را بپذیرد، اما گذر زمان و بهویژه پس از دوازده روز، حجم پاسخ ایران را دیدند. از روز ششم و هفتم آنها در پی آتشبس در هر شرایطی بودند و حتی معاون رئیسجمهور آمریکا در تلاش بود دیداری با وزیر خارجه ایران ترتیب دهد تا زمینه توقف آتش فراهم شود. البته پاسخ ایران به این تلاشها روشن بود؛ «جنگ را شما آغاز کردید و پایان آن با ماست» از این رو زمانی این جنگ پایان مییابد که آخرین شلیک و هجمه از سوی ما انجام شود.
وی ادامه داد: زمانی که آمریکا بهطور مستقیم به تأسیسات هستهای ما حمله کرد و ۱۴ بمب را بر تاسیسات ما فرود آورد ـ اقدامی که مغایر قوانین بینالمللی و مقررات آژانس هستهای بود ـ در کمتر از ۲۴ ساعت، ۱۴ موشک سنگین ایران بر مقر فرماندهی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) فرود آمد. در ابتدا انکار کردند، اما پس از بررسیها پذیرفتند که حتی در مقابل بزرگترین پدافند هوایی شان، این موشکها رادار مرکزیشان را مورد هدف قرار داد. این پاسخ، قاطع و درخور بود و باید داده میشد و الحمدالله داده شد.
امت اسلامی نباید اجازه دهد جریان عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی پیش برود
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود وحدت امت اسلامی را یک وظیفه الهی و دینی دانست و تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و یکپارچگی میان دولتها و ملتهای اسلامی هستیم. امت اسلامی نباید اجازه دهد جریان عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی پیش برود و باید این اقدام را برای کشورهایی که به دنبال آن هستند، پرهزینه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار مقابله با رژیم صهیونیستی، امت اسلامی باید مسیر رشد، توسعه و همکاری را در عرصههای علمی و اقتصادی دنبال کند تا از قافله پیشرفت جهانی عقب نماند. با وجود تحریمها و فشارهای آمریکا، مفتخریم بگوییم که ایران در حوزههای علمی پیشرفتهایی خوبی داشته است. در بحث مربوط به صنعت هستهای امروز این صنعت در کشور ما در همه سطوح و بخشها پیشرفت کرده است.
وی با اشاره به توانمندیهای کشور در عرصه هستهای تأکید کرد: صنعت هستهای در ایران عزیز ما برخاسته از قدرت، هوش و توانمندی علمی جوانان است. البته ما همه وقت گفته و الان هم میگوییم مقید به این هستیم که در بحث هستهای، هرگز به دنبال سلاح هستهای نرفته و نخواهیم رفت. اما از این علم و تکنولوژی برای همه ابعاد آن استفاده میکنیم. نمونه روشن آن در بحث مربوط به پزشکی است. امروز در بحث سلامت، حوزههای فناوری، نانو و بایو و در ابعاد مختلف به لطف خدا در لبه علم و دانش قرار داریم. البته ما نمیگوییم که دیگر نیاز نداریم؛ خیر. همچنان باید تلاش کرد و طبیعتا این ارتباطات میتواند به جد کمک رسان باشد.
قالیباف درخصوص رفع موانع فعالیتهای تجاری و اقتصادی تجار ایران و پاکستان با بیان اینکه برای حل این مشکل، ایران به سهم خود و پاکستان به سهم خود و همچنین دولت و مجلس هر دو طرف باید تسهیلگری برای تجار ایرانی و پاکستانی انجام دهند، افزود: در این روند خیلی در اجرا دخالت نکنیم و بستر را فراهم کنیم. همچنین در ۱۲ سندی که در سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان امضا شد، در خیلی از موضوعات میان دو کشور گامهای جدی برداشته شده و باید در بحث تجارت آزاد و موضوع تهاتر، اقلام مشخص شود و بنده قول میدهم که در زمان محدود این موضوعات در مجلس به تصویب برسد تا گامی اساسی برای رفع موانع برداشته شود.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات بانکی وجود دارد و نباید در بخشهای دیگر به مشکلات اضافه کنیم، تاکید کرد: ما لازم داریم که تجار، گروه مالی و لجستیکی تشکیل دهند تا به طور خاص موضوع تسهیلگری را دنبال کنند. باید در دولتها بیشتر بستر را فراهم کنیم تا تجار بتوانند به راحتی کار مبادلات را انجام دهند.
قالیباف با اشاره به اینکه باید تلاش کرد در مبادلات بحث تسهیل گری صورت گیرد، بیان کرد: بنده متعهد میشوم که در مدتی کوتاه در ریمدان حضور پیدا کرده و با جمعی از تجار و بازرگانان جلسهای را برگزار کنم تا موضوعات پیگیری شود. البته باید موضوع زیرساختها، موضوع ترخیصی که پنج، شش روز طول میکشد، موانع و موضوعات گمرکی و برخی زیرساختهای جادهای نیز پیگیری و حل شود و این اتفاق باید از جانب دو طرف صورت گیرد.
تلاش برای افزایش سطح مبادلات اقتصادی با پاکستان به ۱۰ میلیارد دلار
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید باورمان این باشد که ظرف دو سال آینده با این همکاری سقف مبادلات اقتصادی را به ۱۰ میلیارد دلار برسانیم، افزود: این اراده و سیاست جمهوری اسلامی است که با کشورهای مسلمان و همسایه که ظرفیت دارند، ارتباط سازنده داشته باشد؛ بنابراین ما باید با جایی ارتباط داشته باشیم که مدت زمان کمی طول بکشد تا کالا به دست ما برسد. زمانی که میتوانیم با کشوری مبادله کنیم که طی دو روز از طریق حمل و نقل دریایی کالا به دست ما برسد، چرا باید از کشوری کالا وارد یا صادر کنیم که طی ۳۰ روز این کار انجام میشود. باید از این فرصت ارتباط با همسایگان استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه موضوع تهاتر نیز تنظیم شده و لازم است تجار به دنبال این موضوع باشند تا کار را انجام دهند، اظهار کرد: منطقه آزاد ریمدان منطقه مناسبی برای سرمایه گذاری است و این امکان در آنجا وجود دارد، البته موضوع انرژی و برق و بسیاری از امکانات در ایران وجود دارد که میتوان از آن استفاده کرد و باید تجار با یکدیگر ارتباط داشته باشند که در این خصوص کشورهای پاکستان، ایران و چین میتوانند اقدامات سرمایه گذاری انجام دهند و این ظرفیت در این سه کشور وجود دارد و باید از این فرصتها استفاده کنند.
قالیباف اضافه کرد: کالاها و مواردی وجود دارد که میتواند پاکستان به ایران کمک کند و همچنین مواردی در ایران وجود دارد که ایران میتواند به پاکستان کمک کند مخصوصا با توجه به خشکسالی که در ایران داریم، میتوانیم از ذرت و محصولات کشاورزی پاکستان استفاده کنیم که با استفاده از آنها میتوان به سمت تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلار تبادلات اقتصادی حرکت کرد. ما باید برای خود ارزش افزوده ایجاد کنیم و باید از اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نوین نیز استفاده کرده و مورد توجه قرار دهیم.
وی با تاکید براینکه در مجموعههای شانگهای و سازمانهای منطقهای موجود تبادل مالی برقرار شده است و باید از سیستمهای مالی این سازمانها به درستی استفاده کنیم، افزود: ارتباط بانک مرکزی ایران با بریکس، شانگهای و روسیه برقرار است؛ بنابراین میگوییم گروههای مالی با یکدیگر بنشینند تا بستر فراهم شده و تبادل صورت گیرد. باید تهاتر انجام شده و سیستم بانکی نیز مورد استفاده قرار گیرد. اگر تبادلات گام به گام به جلو رفته و زیرساختها تقویت شده و همچنین موانع برطرف شده و بازارچههای مرزی و حمل و نقل دریایی مورد توجه قرار بگیرد، بسیاری از کارها به جلو پیش خواهد رفت.
قالیباف همچنین با اشاره به اینکه خوشبختانه پرواز میان تهران و اسلام آباد در روزهای اخیر برقرار شده بنابراین تاکید ما نیز بر این است که باید پروازها بیشتر شود تا ارتباطات توسعه پیدا کند، اضافه کرد: بنده نیز متعهد میشوم که در اولین فرصت در چابهار و ریمدان جلسهای با تجار ایران و پاکستانی برگزار کرده تا بتوانیم موضوعات را پیگیری کنیم.
رییس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت؛ ما در روزهای گذشته در تهران جلسهای با حضور رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، وزرای صمت و کشاورزی و استانداران مرزی برگزار کردیم و در این جلسه بحثهای مفصلی صورت گرفت و روشها و مسیرهای جدید و موضوعات بطور جد پیگیری شد تا کارها به جلو پیش رود بنابراین از اینجا میگوییم که ان شا الله نتایج آن در هفته آینده نیز مشخص خواهد شد.
منبع: ایرنا