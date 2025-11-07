قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: پروژه آبرسانی به رمین شامل ۱۸۱ کیلومتر لوله‌گذاری آب، احداث آب‌شیرین‌کن و مخزن، برای بیش‌از ۱۱ هزار نفر با مشارکت سازمان ملل و سفارت ژاپن در دست ساخت است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محمدرضا لکزایی  در جریان بازدید معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم از طرح آبرسانی به مجتمع رمین، گفت: این پروژه با هدف تأمین آب آشامیدنی پایدار برای بیش‌از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه با تفاهم سه جانبه ایران، سازمان ملل و کشور ژاپن برای شیرین‌سازی و توزیع آب آشامیدنی در روستا‌های ساحلی چابهار در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، عملیات اجرای خط انتقال و شبکه توزیع آب به طول ۱۸۱ کیلومتر به‌طور کامل به پایان رسیده است.

قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان بیان کرد: همچنین احداث مخزن پنج هزار مترمکعبی به‌تازگی آغاز شده و ساخت واحد آب‌شیرین‌کن با ظرفیت روزانه یک‌هزار مترمکعب نیز طی ماه آینده آغاز می‌شود.

وی گفت: اجرای این طرح با سرمایه‌گذاری مشترک ۲۵۰۰ میلیارد ریالی از سوی دولت ایران و ۱۷۱۰ میلیارد ریالی از سوی دولت ژاپن انجام می‌شود.

منبع شرکت آبفا سیستان و بلوچستان 

