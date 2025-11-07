رییس اداره حفاظت محیط زیست ماهشهر گفت: طبق بررسی‌های این اداره از نقاط مختلف، منشاء دود مشاهده شده در آسمان، خارج از این شهرستان بوده اما مکان دقیق آن مشخص نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان _ ایرج سلیمانی گفت: این اداره از عصر امروز تا کنون در حال بررسی منشا دودگرفتگی سطح شهرستان ماهشهر و بندرامام خمینی است و احتمالا یکی از عوامل این دودگرفتگی از آتش سوزی هورالعظیم باشد اما پیگیری‌های این مجموعه هنوز منشا آن را مشخص نکرده است.

وی ادامه داد : وضعیت فعلی به ستاد بحران استان خوزستان و فرمانداری ماهشهر اطلاع داده شده و اگر تصمیمی در خصوص برقراری یا تعطیلی ادارات گرفته شود حتما به اطلاع مردم خواهد رسید.

رییس اداره محیط زیست ماهشهر توصیه کرد: شهروندان به شایعات توجه نکنند و سنین حساس نیز از ماسک استفاده نمایند.

منبع ایرنا

برچسب ها: آلودگی هوا ، محیط زیست
آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان؛ کارون با شاخص ۲۱۰ در وضعیت بنفش
قصه ادامه‌دار آلودگی هوا در خوزستان؛ ۱۵ شهر در وضعیت ناسالم
قصه ادامه‌دار آلودگی هوا در خوزستان؛ هوای ۱۳ شهر همچنان آلوده
اهواز در آستانه خفگی؛ نفس‌های خوزستان در وضعیت قرمز
کشف ۷۸ دستگاه ماینر قاچاق در شوشتر
بازرسی از جایگاه‌های عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و نواحی تابعه
غیرحضوری شدن مدارس تمامی شهرستان‌های خوزستان به استثنا چند شهر در روز یکشنبه
اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای بزرگ در فرودگاه‌های کشور