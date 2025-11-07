باشگاه خبرنگاران جوان _ ایرج سلیمانی گفت: این اداره از عصر امروز تا کنون در حال بررسی منشا دودگرفتگی سطح شهرستان ماهشهر و بندرامام خمینی است و احتمالا یکی از عوامل این دودگرفتگی از آتش سوزی هورالعظیم باشد اما پیگیری‌های این مجموعه هنوز منشا آن را مشخص نکرده است.

وی ادامه داد : وضعیت فعلی به ستاد بحران استان خوزستان و فرمانداری ماهشهر اطلاع داده شده و اگر تصمیمی در خصوص برقراری یا تعطیلی ادارات گرفته شود حتما به اطلاع مردم خواهد رسید.

رییس اداره محیط زیست ماهشهر توصیه کرد: شهروندان به شایعات توجه نکنند و سنین حساس نیز از ماسک استفاده نمایند.

منبع ایرنا