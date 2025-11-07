باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ریکاردو برس، مدیر ارتباطات وضعیت‌های اضطراری در صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، تأکید کرد که از زمان آغاز نسل کشی در اکتبر ۲۰۲۳، شهرک‌نشینان و نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی ۴۷ کودک فلسطینی را در کرانه باختری و قدس به شهادت رسانده‌اند.

برس در اظهاراتی که توسط این سازمان منتشر شد، گفت: با وجود فجایع جنگی که در نوار غزه رخ می‌دهد و دو سال است ادامه دارد، و با وجود آتش‌بس شکننده‌ای که طی دو هفته گذشته نقض شد، از جمله شهید شدن کودکان طی ساعات گذشته، نباید اجازه داد که کرانه باختری صرفا به یک سروصدای پس‌زمینه تبدیل شود.

این مقام سازمان ملل افزود: آنچه در کرانه باختری می‌گذرد بسیار خطرناک است. کودکان از آغاز جنگ در حال مرگ هستند، و مجدداً ۴۷ کودک، از جمله در قدس، شهید شده‌اند. این وضعیت باید فوراً پایان یابد.

او خواستار احترام به قوانین بین‌المللی و ضرورت حمایت از کودکان، غیرنظامیان و زیرساخت‌هایی که به آنها وابسته هستند، شد. در یک زمینه موازی، کرانه باختری از زمان آغاز درگیری‌ها در غزه، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای در حملات بوده است. ارتش اشغالگر و شهرک‌نشینان، عملیات گسترده‌ای را به اجرا گذاشته‌اند که بنا بر برآورد‌های سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی، منجر به شهادت دست‌کم ۱۰۵۷ فلسطینی، مجروح شدن نزدیک به ۱۰ هزار نفر دیگر و بازداشت بیش از ۲۰ هزار نفر، شامل ۱۶۰۰ کودک شده است.

منبع: المیادین