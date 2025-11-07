سرمربی استقلال خوزستان به مسئولان این استان هشدار داد اگر از تیم او حمایت نشود، مسیر استقلال اهواز را خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر خلیفه اصل سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان  پس از شکست  تیمش برابر پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر اظهار داشت: این برد را به تیم خوب پرسپولیس تبریک می‌گویم. متأسفانه نتوانستیم بازی‌هایی که در هفته‌های گذشته ارائه کرده بودیم در بازی امروز به نمایش بگذاریم. دلیلش این است که بعد از بازی هفته گذشته تا امروز هیچ تمرین گروهی نداشتیم. خدا را شکر می‌کنم بازیکنانم سالم از زمین خارج شده و آسیب ندیدند. از تمامی بازیکنانم تشکر می‌کنم.

او افزود: از اینکه بازیکنانم مصدوم نشدند تا عذاب وجدان بگیرم، خدا را شکر می‌کنم. بازیکنان ما با تمام وجودشان بازی کردند. صحبتم با مسئولان استان (خوزستان) است که به استقلال خوزستان کمک کنند تا این تیم مسیر استقلال اهواز را طی نکند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان بیان کرد: ما با ۱۵۰ میلیارد تومان، کمترین بودجه را در بین ۱۶ تیم لیگ برتری داریم. سه بازیکن ما قرارداد ۱۲ میلیاردی و دو بازیکن قرارداد ۱۰ میلیاردی دارند و همینطور به پایین و قرارداد‌های ۳۰۰ میلیون تومانی می‌رسیم. ما معدل سنی ۲۳.۷ را در اختیار داریم. متأسفانه کار به جایی رسید که بازیکنان هفته گذشته تمرین نکردند و از آنها برای حضور در بازی امروز خواهش کردم. اگر مشکلات حل نشود استقلال خوزستان مسیر استقلال اهواز را می‌رود که امروز وجود خارجی ندارد.

خلیفه اصل در واکنش به این سؤال که آیا می‌پذیرد رفتار‌های صورت گرفته با استقلال خوزستان زشت بوده است، گفت: من از سهام‌دار باشگاه گله می‌کنم. اگر نمی‌خواستند تیم‌داری کنند اول فصل تیم را به شرکت دیگری واگذار می‌کردند. در ابتدای فصل حدود ۵۰ نفر درگیر تیم شدند. بازیکن من ۲۰۰ هزار تومان پول در جیبش نیست. ما یک جلسه تمرین نکردیم. مگر می‌شود تیمی بدون یک جلسه تمرین برابر پرسپولیس قرار بگیرد؟ خدا را شکر می‌کنم بازیکنی رباط صلیبی پاره نکرد. این همه منابع طبیعی در استان خوزستان هست. استقلال خوزستان این حق را دارد که حمایت شود.

او درباره اختلاف مدیریتی در باشگاه استقلال خوزستان تصریح کرد: این سؤال را باید مدیریت باشگاه پاسخ بدهد. بابادی به‌عنوان مدیر باشگاه دوندگی می‌کند، اما  تاکنون پولی تزریق نشده است. از این اختلاف‌ها هم خبر ندارم و حیطه کاری من در مستطیل سبز است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه ۴۸ ساعت قبل از بازی مدیران جدید کارخانه آمدند و قول‌هایی دادند که در هفته پیش رو پرداختی داشته باشند. به همین دلیل بود که تیم برای بازی با پرسپولیس به تهران آمد. من و بازیکنانی که فصل پیش بودند ۲۵ درصد از قرارداد فصل گذشته‌مان را دریافت نکرده‌ایم. امسال پرداختی ما صفر بوده است. بازیکن می‌تواند از حقش دفاع کند. ما چهار ماه است درگیر هستیم و هیچ‌گونه دریافتی نداشته‌ایم. متأسفانه هیچ‌گونه درآمد دیگری نداریم.

