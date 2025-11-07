باشگاه خبرنگاران جوان _ در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی ابزیان و به منظور بازسازی ذخایر ابزیان بومی دریای عمان، این اداره کل اقدام به پروژه بازسازی ذخایر گونههای با ارزش ببری سبز و سفید هندی نموده و روز پنجشنبه مورخ ۱۵ آبان ماه سالجاری تعداد حدود یک میلیون قطعه بچه میگو گونههای مذکور را از محل خور تیس در منطقه آزاد چابهار به آبهای ساحلی استان با مشارکت بخش خصوصی رهاسازی نموده است.
علی فاتحی جهانتیغ مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان در این خصوص گفت؛ با جذب اعتبار ابلاغی از سازمان شیلات اقدام به تکثیر گونههای با ارزش بومی میگو با مشارکت بخش خصوصی یکی از مراکز تکثیر استان به مقدار بیش از ۲ میلیون قطعه بچه میگوی حدود یک تا ۲ گرمی نموده است.
وی افزود این پروژه از شهریور ماه اغاز شده و از مهرماه با همکاری مرکز تکثیر اژدر ماهی مکران اقدام به تهیه مولدین از آبهای سواحل استان کرده و با همکاری ارگانها و مراجع ذیصلاح اقدام به تکثیر گونههای بومی (سفید هندی ببری سبز و سیاه) نموده است که در مرحله نخست با تولید یک میلیون بچه میگوی گونه سفید هندی و ببری سبز به وزن تقریبی یک گرم امروز با هماهنگی دستگاههای مربوطه از جمله محیط زیست، دامپزشکی و مرکز تحقیقات شیلات اقدام به رهاسازی در جنگلهای حرا از محدوده تیس نموده و در مرحله بعدی نیز این روند بازسازی ذخایر تا بچه میگوها به وزن مورد نظر رسیده و اماده رهسازی گردند در ۲ منطقه دیگر از جمله خور کنارک و گواتر نیز ادامه خواهد یافت.
مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد؛ بازسازی ذخایر میگو پس از حدود ۸ سال در استان در حال انجام بوده و در حالی اجرایی میگردد که امیدواریم با توجه با افزایش میزان صید بمنظور حفظ ذخایر این گونههای با ارزش بومی با حمایت سازمان شیلات و مسئولین استانی این پروژه در سنوات آتی نیز بیش از پیش ادامه یابد.
منبع روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان