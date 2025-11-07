مراسم رونمایی از مجسمه والرین در میدان انقلاب و با حضور پرشور شهروندان تهرانی برگزار شد.

باشکاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از مجسمه «زانو زنندگان برابر ایران» امشب- جمعه، ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴- با حضور شهردار پایتخت، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران، مهدی مذهبی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، برخی هنرمندان و جمعی از مردم شریف پایتخت در میدان انقلاب برگزار شد.

گودرزی در ابتدای این مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این مجسمه حدود ۲۰ روز در میدان انقلاب خواهد بود، گفت: پس از آن در میدان آزادی قرار خواهد گرفت؛ این اثر که از فایبرگلاس ساخته شده و بیش از هفت متر ارتفاع دارد، طی سه ماه طراحی و اجرا شده است.

وی همچنین تصریح کرد: در کنار مجسمه، ماکت نمادین اثر و بازنمایی تصویری از ۱۳ پرده‌ی اقتدار ایران در محیط پیرامون میدان انقلاب نصب شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گودرزی با بیان اینکه امروز یک نماد به نماد‌های شهر اضافه می‌شود، اظهار کرد: این مجسمه و نماد نشان می‌دهد هر کسی خواسته به حریم ایران تجاوز کند در نهایت مجبور به زانو زدن مقابل ایران و ایرانیان شده است. 

وی با بیان اینکه با مرور تاریخ می‌خواهیم بگوییم ملت ایران همیشه سرافراز است، ادامه داد: خوشبختانه استقبال خوبی از سوی شهروندان درخصوص این مراسم به عمل آمده است.

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهردار تهران با اعلام اینکه ایده ساخت این مجسمه بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شکل گرفت، یادآور شد: این مجسمه توسط پیام قانع ساخته شده است.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امشب شاهد یک رویداد میهنی هستیم، گفت: مراسم رونمایی از این مجسمه با طرحی زیبا در حال اجراست.

وی با بیان اینکه ایران پنج هزار ساله بار‌ها در مقابل حملات دشمنان ایستاده است، خاطرنشان کرد: امپراتوری روم از فرسنگ‌ها دورتر به ایران حمله کرد و در نهایت در برابر ایران زانو زد که اتفاق بزرگی است. امروز هم می‌بینیم که ایران همچنان مقابل دشمنان ایستاده است؛ کمااینکه در جنگ ۱۲ روزه مقابل تجاوز اسرائیل و آمریکا شاهد این ایستادگی بودیم.

این مراسم با اجرای مصطفی راغب خواننده پاپ ادامه یافت و سپس همزمان با اجرای ارکستر سمفونیک تهران، از مجسمه زانوزنندگان برابر ایران رونمایی شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شهرداری تهران ، ارکستر سمفونیک تهران
خبرهای مرتبط
تشکیل قرارگاه «سیما و منظر شهری تهران» برای بهبود چهره شهر
تحویل ۶۰ سری دوربین خودرویی/ ۱۴۰۰ دوربین برای البسه شهربانان طی دو هفته آینده تحویل می‌شود
پایان سدمعبر در خیابان شهرزاد منطقه ۱۵/ توقیف در انتظار وانتی‌های بی توجه به نظم و آرامش شهری
لزوم تدوین برنامه‌های جامع برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در تهران
کمپین «مقابل ایرانیان زانو بزنید»؛ روایت اقتدار ایرانی با رونمایی از مجسمه «والرین» در میدان انقلاب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
البته ملی گرایی دیرهنگامیست ولی بازم خوبه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهندس پارسی
۰۸:۴۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
با درودی دیگر. حالا که با حکمرانی تهدید دوست گرایش به نمادهای اساطیری و تاریخ تمدنی ایران پر شکوه باب شده و موجی راه افتاده آیا استفاده ابزاری به حساب نمی آید ؟ چه طور پیشتر خبری از این دست کارها و اقدامات نبود؟؟؟؟؟
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
منحرف کردن اذهان مردم از بی عرضگی دولت تو رفع مشکل بی آبی
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام
۲۳:۴۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این کارا دیگه فایده نداره با این اقتصاد داغون با بی برقی بی آبی چن روز دیگه با بی گازی مملکت در حال ترکیدنه اونوقت شما به فکر این کارایین
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۲:۰۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این همه هنرمند تو کشورمون داریم اونوقت ی مجسمه ساختن بیشتر شبیه کاریکاتوره ، هیچیش به هم نمیخوره ، خیر سرمون این قراره ی نماد باشه که جهان ببینه تحسین کنه نه اینکه مضحکه مون کنن
۰
۲
پاسخ دادن
United States of America
محمد
۲۱:۰۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جایزه صلح نوبل
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چرا فقط از بنر.سردار سپاه در میدان نصب شده است؟ پس چرا از تصویر افسران بلند پایه ارتش در میدان انقلاب خبری نیست؟ آیا بااین کارها، میحواهید وفاق در کشور را نهادبنه نماید؟
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کورش
۱۴:۰۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دیگه عید سبزه میزارید
۴
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یاسر
۱۲:۳۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
زیادم مثل بچه ها نق نزنید بین ارتش سپاه اختلاف و فتنه نکنید
همه ایرانی هستیم لر .کرد.فارس.ترک بلوچ.عرب در نیروی وسازمان سپاه داریم . مهم اینه که اسرائیل برای اولین باردر تاریخ موجودیتش جلو ایران زانوزد . اماده بشید که یکبار دیگه هم زانو بزنه
۲۹
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مندی
۱۲:۰۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بااین کارها دیگر مردم روگول نمیتونیدبزنید، چراسالهای قبل ازاین کارها میکردین،،،
۱۵
۶۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ما از اسرائیلی و آمریکایی نمی‌ترسیم ما از دشمن داخلی میترسیم ما از جهل میترسیم اقتصاد مردم درست بشه بانک آینده به تنهایی ۳۰درصد دلار رو بالا برد چندتای دیگه هم هستن ناکارآمد ها باید حذف شن به فکر مردم باشین الان ارتش وسپاه فقط دارن کار میکنن بقیه خوابن
۸
۵۱
پاسخ دادن
Kuwait
ناشناس
۱۰:۲۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چرا یک دهم یا بک صدم این اتفاق ها در بلاد کفر اروپا اتفاق نمیوفته ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
شما که مجسمه ساختید یک نفر هم از مجسمه ارتش و یک نفر هم بسیجی میساختید تبعیض تا کی یا بقولی مجسمه یک فرد تظامی را میساختید که آرم نهاد خواصی را نداشت اینجوری بهتر بود
۲۴
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م
۱۳:۵۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مگر نمادی بهتر از این سراغ داری یک ایرانی اصیل که واقعا همچنین مجسمه ای هم هست نو نژاد پرستی و ایرانی نیستی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
شما مجسمه اسطورهای ایرانی درست نکنید ما نیازی به این چیزها نداریم تمام دنیا تاریخ ایران می‌دونم این شمایید که تاریخ ایران نمی‌دونید شما سعی کنید از دزدی هایتان کم کنید و به فکر معیشتی مردم باشید
۲۱
۱۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۸:۴۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چرا همیشه یه مشت هستن که نق میزنن؟
اصلا کی‌گفته با دزد کنار میایم؟
مثلا دزده میره پیش رییس جمهور میگه منو بزار یه جایی راحت ببرم؟
این‌حرفها رو ول کنین. هممون به فکر منفعت خودمونیم .با دزدی هم مشکل داریم چون‌چیزیش گیر ما نیومده. بریم بالا ما هم همونیم.
به فکر این باشیم که هر کی هر جا هست به هم نوعش برسه.
وقتی‌توی جامعه ای پول میشه خدا .واسش هر کاری میکنن.
واسه این مجسمه هم دمشون گرم . خیلی وقته تواضع میکردیم باورشون شده که ماها بلد نیستیم.
ما هم مثل ترکیه .
امپراطوری ایران بزرگ رو احیا میکنیم . خلق و خو مونم بیشتر به همین تز میخوره . دنیا دنیای زور و قلدریه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جناب محسن خان. بله با دزد کنار می آیید. الان مالک بانک آینده مشخصه. ده ساله که مشخصه و داره از بانک مرکزی صدها هزار میلیارد تومن برداشت می کنه. چرا کاریش ندارید؟
Iran (Islamic Republic of)
اردلان
۱۱:۳۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دقیقا ?
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۰۸:۰۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
کاش این کنسرت در استادیوم آزادی برگزار میشد .
اجرا در استادیوم شور و هوای دیگری دارد .
ممنون از برگزار کنندگان بهر حال این هم در این شرایط غنیمتی است .افزایش شور و نشاط در جامعه باید در دستور کار شهرداری‌ها قرار بگیرد
۲۵
۱۷
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۷:۴۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
قربان مظلومیت برم ارتش عزیز
۱۷
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
سلام وصد سلام بر ارتش وپرسنل غیور ودلاورش به سلامتی آنها هرکه این پیام راخوند خواهش وتمنا دارم صلوات بفرستد اللهم صل علی محمد وآل محمدوعجل فرجهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ارتش برای ملت ملت برای ارتش البته شعار ارتش این هست ارتش فدای ملت
۱۲۳۴
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
آخرین اخبار
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
اعمال قانون ۹۳۰۰ وسیله نقلیه به دلیل تخلفات حمل بار نامتعارف در پاییز