باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پیروزی پرگل برابر تیم استقلال خوزستان، اظهار کرد: خیلی خوشحالم با نتیجه‌ای خوب اینجا در خدمت شما حضور دارم. از همه هوادارانی که در ورزشگاه حضور داشتند، تشکر می‌کنم. ما در هر ۲ نیمه کنترل خوبی بر جریان بازی داشتیم. در نیمه اول، بازیکنان ما آنطور که باید و شاید خودشان را تهاجمی نشان ندادند که وارد محوطه جریمه حریف شوند.

او ادامه داد: در بین ۲ نیمه با بازیکنان صحبت کردیم و بازی تهاجمی‌تری در نیمه دوم داشتیم و با یک نتیجه خوب، زمین را ترک کردیم. مهم‌تر از همه اینکه شانس گلزنی به حریف ندادیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: این سؤال من را یاد دوره قبلی مربیگری‌ام در پرسپولیس انداخت و می‌خواهم همان جواب را دوباره بدهم. مالکیت توپ بدون اینکه از آن استفاده کنید، تأثیری ندارد. ما در حال جنگیدن هستیم و مهم است که بازیکنان فرصت‌های گلزنی را ایجاد کنند. سعی می‌کنیم به آن هدفی که می‌خواهیم، برسیم. درست است که شاید در هر بازی فرصت‌های گلزنی این چنینی به دست نیاوریم، اما ایجاد شانس مهم است.

اوسمار در ادامه عنوان کرد: پرسپولیس تیمی است که بازیکنانش با هم پیشرفت می‌کنند. ما پتانسیل این را داریم که تیم بهتر از این شود. مطمئنم شرایط تیم درست می‌شود و به آن چیزی که می‌خواهیم، خواهیم رسید. من مشکلات را دیده‌ام، اما با بقیه این مشکلات را درست می‌کنم.

او خاطر نشان کرد: در فوتبال باید بدانیم در مقاطع بازی چطور بازی کنیم. امروز هجومی بازی کردیم و گل زدیم، اما در برخی از بازی‌ها ممکن است مالکیت بازی را داشته باشید و دفاعی بازی کنید. اینها بستگی به شرایط بازی دارد. مهم این است که هواداران بدانند الگوی بازیکنان، پیروزی است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره جدایی یکی از اعضای کادر فنی قبلی وحید هاشمیان و بحث اضافه شدن سیدجلال حسینی متذکر شد: اگر درباره بازی سوال بپرسید، ممنون می‌شوم.

ویرا در واکنش به عملکرد درخشان بازیکنانش تصریح کرد: ایجاد اعتماد متقابل میان مربی و بازیکن در تمرینات شکل می‌گیرد. نمی‌خواهم درباره عملکرد گذشته اورونوف اظهارنظر کنم، اما با شناختی که از او دارم، می‌دانم چه توانایی‌هایی دارد. به باور من اعتماد میان بازیکن و کادر فنی باعث می‌شود پتانسیل واقعی آنها بروز پیدا کند. در این دیدار همه بازیکنان عملکرد مثبتی داشتند؛ سروش رفیعی و محمدحسین کنعانی‌زادگان نمایش خوبی ارائه دادند و محمد عمری نیز سبک بازی خود را تغییر داده است.

او درباره محل میزبانی پرسپولیس در دربی پایتخت گفت: در حال حاضر تمرکزم روی بازی‌های پیشِ‌رو است. اطمینان دارم افراد حرفه‌ای در باشگاه حضور دارند که بهترین زمین ممکن را برای میزبانی انتخاب خواهند کرد.

اوسمار در پایان خاطرنشان کرد: کیفیت زمین نقش تعیین‌کننده‌ای در ارائه فوتبال زیبا دارد. اگر چمن مناسب نباشد، بازیکنان نمی‌توانند آن‌طور که باید بازی باکیفیتی ارائه دهند.