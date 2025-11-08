مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایر گفت: امسال تولیدقراردادی برای ۲ میلیون راس پیش بینی کردیم که برای این میزان ۲۸۵ هزارتن نهاده دامی توزیع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فضل خرم مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایر دامداران متحرک گفت: امسال ۲۲۴ هزارتن نهاده خریداری کرده ایم که از این میزان ۲۰۹ هزارتن در بین عشایر توزیع شده است که میزان عرضه نهاده های دامی نسبت به سال قبل ۱۶۰ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، با توجه به خشکسالی شدید و افزایش میزان خرید و توزیع نسبت به سال قبل، اما مشکل عشایر به مراتب بیش از سال گذشته است.

خرم ادامه داد: با استمرار روند فعلی تامین نهاده، بخشی از دام مولد جامعه عشایری در بازار عرضه خواهد شد که براین اساس تولید گوشت قرمز نگران کننده خواهد بود‌.

این مقام مسئول با اشاره به قیمت بالای نهاده در بازار بیان کرد: با توجه به تامین نهاده بالاتر از نرخ مصوب، قیمت تمام شده تولید افزایش می یابد که براین اساس تقاضا برای خرید گوشت کاهش می یابد و در نهایت تولیدکننده نمی تواند محصول خود را عرضه کند که برای جلوگیری از ضرر بیشتر، دام خود را در بازار بفروش رساند.

وی قیمت تمام شده هرکیلو دام زنده ۳۱۵ تا ۳۲۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت هرکیلو لاشه در کشتارگاه ۶۵۰ تا ۶۸۰ هزارتومان است.

به گفته خرم، با توجه به پراکندگی جامعه عشایر، دام عشایر مشمول شیوع تب برفکی قرار نگرفته است.

مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک عشایر درباره آخرین وضعیت تولید قراردادی دام‌گفت: با اجرای تولید قراردادی امنیت روانی برای جامعه عشایر ایجاد می شود که براین اساس از شرایط فعلی می توان عبور کرد تا سال آتی دید که شرایط بارش چگونه خواهد بود. گفتنی است قرارداد دام عشایر در کارگروه تنظیم بازار تصویب شد که پس از امضای قرارداد در معاونت امور دام اجرایی خواهد شد، امسال تولیدقراردادی برای ۲ میلیون راس پیش بینی کردیم که برای این میزان ۲۸۵ هزارتن نهاده دامی توزیع خواهد شد.