دانیل دریسکول، وزیر ارتش آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور قصد دارد طی دو تا سه سال آینده حداقل یک میلیون پهپاد خریداری کند و احتمالا در سالهای پس از آن نیز سالانه بین نیم میلیون تا چند میلیون پهپاد به دست آورد.
دریسکول در گفتگویی با رویترز، جزئیات این افزایش بزرگ در برنامه خرید پهپاد ارتش را تشریح کرد و پذیرفت که این کار چالش بزرگی است، زیرا بزرگترین شاخه ارتش آمریکا در حال حاضر تنها حدود ۵۰ هزار پهپاد در سال خریداری میکند.
دریسکول گفت: «این یک کار بزرگ است. اما کاری است که ما کاملا توانایی انجام آن را داریم.»
او این اظهارات را در جریان بازدید از زرادخانه پیکاتینی (Picatinny Arsenal) و در یک تماس تلفنی بیان کرد. در این بازدید، او درباره آزمایشهایی که بر روی «گلولههای توری» – ابزارهای دفاعی که پهپادها را با تور به دام میاندازند – و همچنین مواد منفجره جدید و ابزارهای الکترومغناطیسی که با سامانههای تسلیحاتی هماهنگ میشوند، اطلاعات بدست آورد.
دریسکول و جان ریم، فرمانده ارشد پیکاتینی، در این مصاحبه با رویترز درباره این موضوع صحبت کردند که چگونه آمریکا در حال درسآموزی از جنگ روسیه در اوکراین است؛ جنگی که مشخصه آن استقرار پهپادها در مقیاسی بیسابقه بوده است.
پهپادهای کوچک و ارزان در جنگ روسیه و اوکراین به یکی از قویترین سلاحها تبدیل شدهاند، جایی که به دلیل تراکم سامانههای ضدهوایی در نزدیکی خطوط مقدم، هواپیماهای جنگی متعارف نسبتاً کم مورد استفاده قرار میگیرند.
دریسکول اظهار داشت: «اوکراین و روسیه هر کدام سالانه حدود ۴ میلیون پهپاد تولید میکنند، اما چین احتمالاً قادر به تولید بیش از دو برابر این تعداد است.»
دریسکول گفت که اولویت او این است که آمریکا را در موقعیتی قرار دهد که بتواند پهپادهای کافی برای هر جنگ آینده تولید کند و تولید داخلی همه چیز، از موتورهای براشلس و حسگرها گرفته تا باتریها و بردهای مدار الکترونیکی را تحریک کند. در حال حاضر، بخش عمدهای از این تولیدات تحت سلطه چین است.
دریسکول در پایان تاکید کرد: «ما انتظار داریم حداقل یک میلیون پهپاد را طی دو تا سه سال آینده خریداری کنیم و انتظار داریم که در پایان یک یا دو سال از امروز، این را بدانیم که در لحظه درگیری، میتوانیم یک زنجیره تأمین به اندازه کافی قوی و عمیق فعال کنیم که بتواند هر تعداد پهپاد مورد نیاز ما را تولید کند.»
