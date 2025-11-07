مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس می‌گوید که اوسمار سرمربی تیم درباره ورزشگاه بازی دربی نظر نهایی را می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا کرمانشاهی  مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس درباره  برتری سرخپوشان مقابل استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: امیدوارم این موفقیت ها ادامه دار باشد.

مدیر اجرایی پرسپولیس درباره اینکه محل برگزاری دربی مشخص شده، عنوان کرد: انصاری از طرف باشگاه رفته تا  ورزشگاه ها را بررسی کند اما اوسمار نظر نهایی را می دهد.

او درباره  ادامه همکاری با پرسپولیس گفت: راجع به این نکته می خواستم بگویم از وقتی آمدم نه به واسطه کسی آمدم نه دخالت فنی کردم. نمی دانم چرا انگشت برخی رسانه ها سمت من بوده است؟ من اذیتی برای کسی نداشتم و هر چه بوده حسن بوده است. کادرفنی قبلی و فعلی و مدیریت باشگاه می توانند نظر بدهند. من نقطه نظری بوده به آقای پیروانی منتقل می کنم. 

