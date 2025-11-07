کاویان‌پور گفت: دورنمای شرایط اقلیمی کشور الزام می‌کند که مدیریت دقیقی را برای مصارف آب در حوزه‌های شرب، صنعت و کشاورزی اعمال کنیم تا ناترازی تحمیل شده برمنابع آبی جبران شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا کاویان‌پور رئیس موسسه تحقیقات آب با اشاره به وضعیت بحرانی بارش‌ها در پاییز سال جاری، اظهار کرد: با نگاهی به وضعیت آبی سال ۱۴۰۳ منتهی به ۱۴۰۴ مشاهده خواهیم کرد که بارش‌ها در کل ۱۵۲ میلیمتر بوده که به میزان متوسط ۵۷ سال گذشته کاهش ۴۰ درصدی داشته است.

رئیس موسسه تحقیقات آب با اشاره به وضعیت بارشی منفی در برخی از استان‌ها، افزود: چهار استان کشور با وضعیت بارشی منفی ۵۰ تا ۸۰ درصدی، ۱۵ استان با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی و تعدادی نیز در رکورد‌های خشکسالی قرار دارند و تنها یک استان وضعیت بارشی طبیعی دارد که در این استان نیز افزایش بارشی مشاهده نشده است.

به گفته وی؛ میزان بارش‌ها در سال آبی گذشته در نهایت منجر به آورد رودخانه‌ای حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد مترمکعب آب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خود افت ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد.

کاویان‌پور با اشاره به ظرفیت مخازن در تهران نیز گفت: ظرفیت ذخایر مخازن سد‌های تهران در سال آبی جدید که از مهرماه شروع شده است حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با میزان ۴۹۰ میلیون مترمکعبی در سال آبی ۱۴۰۳ حدودا به نصف رسیده است. قاعدتا این میزان کاهش باید با بارش‌های تا به امروز جبران می‌شد، اما متاسفانه زمانی که به بارش‌ها در فصل پاییز نگاهی می‌اندازیم مشاهده می‌کنیم که اگرچه همواره بارش‌ها در دو ماه مهر و آبان حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیمتر آب برای تهران به همراه دارد، اما تاکنون هیچ بارشی در تهران رخ نداده و پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که تا پایان پاییز نیز این روند ادامه خواهد داشت. 

وی درخصوص تامین آب شرب مورد نیاز استان تهران نیز گفت: همواره این تامین با فشار به سفره‌های زیرزمینی در محدوده تهران و خارج از تهران اتفاق می‌افتد، اما کم بارشی به این منابع نیز اثرگذاشته است.

به اعتقاد رئیس موسسه تحقیقات آب؛ نباید ریسک کرد و احتمال تغییر شرایط را درنظر گرفت بلکه باید خود را برای شرایط بحرانی آماده کنیم. 

وی با بیان اینکه امسال سال هشداردهنده‌ای برای ما است، گفت: اگر به طور کلی سیر تاریخی بارش‌ها را درنظر بگیریم با کاهش بارش مواجه خواهیم بود، حال ممکن است این کاهش در سال ۱۴۰۳ زیاد محسوس نباشد، اما امسال باید خود را برای شرایط خشکسالی آماده کنیم.

کاویان‌پور تاکید کرد: دورنمای شرایط اقلیمی کشور الزام می‌کند که مدیریت قوی و دقیقی را برای مصارف آب در حوزه‌های شرب، صنعت و کشاورزی اعمال کنیم تا ناترازی تحمیل شده برمنابع آبی را جبران و خود را برای دهه‌های آتی آماده کنیم در غیر این صورت شرایط خوبی در انتظار ما نخواهد بود.

وی تاکید کرد: اگر بتوان با تمرکز بر مدیریت تقاضا، فرهنگسازی، استفاده از فناوری و سیستم‌های کاهنده و اعمال تعرفه برای پرمصرف‌ها که شرایط بی‌آبی را درک نمی‌کنند، حدود ۲۰ درصد از میزان مصارف فعلی آب را کاهش داد میتوان در دورنمای شرایط خشک، به نحوی این شرایط را پشت سر گذاشت. در همین راستا نیاز است تا با حمایت دولت و فرهنگسازی در الگوی مصرف آب تغییرات رفتاری ایجاد کرده و در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات نیز ساختار‌های تولید تغییر یابد تا با کاهش مصرف شرایط عبور و سازگاری بحران را فراهم کرد.

منبع: پاون

برچسب ها: منابع آبی ، کم بارشی
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
نهایت هنرشون اینه که بگن "مردم صرفه جویی کنید." یا "باید منتظر بارون بمونیم". پس شما این وسط چکاره اید؟ کسی نیست ازتون بپرسه چه کاری برای نوسازی شبکه فرسوده انتقال آب انجام دادید تا نزدیک به یک چهارم از آب قابل شربمون تو همین شبکه تلف نشه؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
از این حرفا نزنین دولت منتظر معجزه است
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
در مدارس چند زنگ رو درباره محیط زیست کلاس بذارید بی فرهنگی و ریختن اشغال در محیط بیداد میکنه الان جنگلهای شمال فقط شده زباله مردم هر هفته هم که از تهران میان مازندران یک فکری بکنید شما همه چی رو رها کردین
صدا و سیما هر روز تو زمینه تفکیک زباله برنامه بذاره شهرداریها زباله های مخصوص تر و جامد تو همه محله ها بذارن و تمام زباله گردها رو دستگیر کنند و اونها رو تو کارخونه بازیافت زباله استخدام کنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باید جلوی ورود مهاجران از کشور همسایه گرفته شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
با پزشکیان رسما شدیم قاجاریه خدا بخیر کنه نه خودش نه کابینس اصلا هیچی بلد نیستن فقط نا امیدی و نداریم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
میگن تازه کشف شده که سه برابر همه اقیانوسها زیر زمین آب هست ؟؟؟
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تازه ۵۰ درصد هست اینم یک نوع دروغ هست شاید ده درصد آب باشه معلوم نیست ما ملت برای گرونی مصنوعی هر روزه باید بزنیم تو سر خودمان ویا بخاطر کبود آب و برق گاز والودگی هوا که جلو نفس کشیدن را گرفته
۰
۵
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۰۷:۰۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تمام عمر مردم در بحران گذشت حق مردم این نبود
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اداره کشور سواد وتجربه می خواهد نه پارتی وراند .
مجلس با مدیران ضعیف مماشات نکند واستیضاح کند.
مردم خسته شدن از این همه ضعف دولت و وزیران
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خیر نبینید الهی، باید خیلی وقت پیش به فکر بودید،...
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مدیران وقتی بی لیاقت باشند، میشه این وضعیت
بالای ایران آب
پائین ایران آب
شیرین سازی آب کاری داره ؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
H
۰۶:۳۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بجای حرف زدن افغانی هاروبیرون کنید که تویک سال سدکرج رو خالی میکنند
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بدر
۰۶:۰۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چرا واقعا باروری ابر نداریم چرا از اون کشوری که دریای مارو غارت کرد وانشاالله کوفت مردمش بشه کمک نمیگیریم چرااز روسیه با ارسالها و بارور سازهای ابرش نباید کمک گرفت چرا لوله کشی نکنیم از روسیه با اون همه برف و اب بجای گاز ایران باید تا حالا میشد خوب تا حالا نشده از الان شروع بشه نن اطمینان دارم کاریست شدنی برای نجات ایران باید از کشور همسایه که گاز می‌خره اب خرید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چندین سال اصفهان را خشک کردن ، بیست ساله ، فکری نکردن براش حالا تهران که تازه امسال بحرانی شده مطمئنن واسه اونم فکری ندارن . انقدر زمینها نشست کرده تا با کوچکترین زلزله خدایی نکرده فاجعه پیش میاد
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
همچنطور که تو بندرعباس آب شیرین کن زدین باید تو تهران هم آب شیرین کن بزنین و آب خزر رو بیارین تهران و شیرین کنین
۰
۵
پاسخ دادن
