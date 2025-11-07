جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از درگیری عوامل پلیس با سارقان مسلح در یکی از محور‌های مواصلاتی اطراف زاهدان و هلاکت سه نفر از آنان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار " دلیری " جانشین انتظامی استان از درگیری عوامل پلیس با سارقان مسلح در یکی از محور‌های مواصلاتی اطراف زاهدان و هلاکت سه نفر از آنان در ساعتی قبل خبر داد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع فراجا

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به جای سگ باید گوسفند و بز تو خیابونا ول بچرخن و هیشکی نباید اونا رو سرقت کنه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
سارق مسلح = غیر قابل ترحم
۰
۲
پاسخ دادن
