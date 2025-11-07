فولاد خوزستان در هفته دهم لیگ برتر با یک گل پیکان را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال فولاد خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸ در ورزشگاه خانگی اش فولادآرنا میزبان پیکان بود.

۲ تیم در ۹ بازی گذشته خود ۸ امتیاز به دست آورده‌ بودند و برای بهبود وضعیت شان در جدول لیگ برتر نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار داشتند.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم تلاش‌های فولادی‌ها برای زدن گل بیشتر شد و بالاخره در دقیقه ۶۴ شروع مجدد خوب حامد لک و با اشتباه بازیکنان پیکان احسان محروقی موفق شد نخستین گل این بازی را به سود فولاد به ثمر برساند.

در ادامه تلاش‌های پیکان برای زدن گل تساوی مثمرثمر نبود و فولاد با نتیجه ۱ - ۰ به پیروزی رسید.

فولاد خوزستان با این پیروزی ۱۱ امتیازی شد و در رده دوازدهم جدول قرار گرفت و تا حدودی از منطقه خطر سقوط فاصله گرفت.

پیکان نیز ۸ امتیازی ماند و در رده پانزدهم قرار دارد.

هواداران زن فولاد نیز برای نخستین بار توانستند با حضور در ورزشگاه از تیم محبوب شان حمایت کنند.