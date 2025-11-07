باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی علیپور مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس پس از برتری این تیم مقابل استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: با قدرت وارد بازی شدیم. می‌خواستیم بازی را ببریم و این موضوع را نشان دادیم.

او درباره عملکرد خوب سروش رفیعی گفت: لطفا در مورد این چیز‌ها نپرسید، این چیز‌ها ساخته ذهن شما هست و بازیکن بالا و پایین دارد.

مهاجم پرسپولیس درباره حمایت هواداران گفت: از اتمسفر هواداران بابت طرحشان خیلی خوشحال شدم. با این هواداران بزرگ شدم و می‌دانند که این حمایت باید همیشگی باشد. پرسپولیس حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

او درباره سرمربی تیمش گفت: اوسمار شناخت کافی بابت پرسپولیس داشته است. من با اوسمار کار نکرده بودم، اما خوشحالم که الان با او کار می‌کنم، چون تفکر هجومی دارد.

علیپور درباره ۲ مهاجمه بازی کردن پرسپولیس گفت: بازیکنانی که داریم پتانسیل چند پست بودن را دارند. بیفوما و من هم از هم شناخت خوبی پیدا کردیم.

او درباره ورزشگاه دربی عنوان کرد: در مورد مکان دربی نظری ندارم و فقط می‌خواهیم در چمن خوبی باشد.

مهاجم پرسپولیس درباره قرعه جام حذفی و بازی با تراکتور تصریح کرد: حیف که این بازی بدون تماشاگر است. شور و هیجان این بازی ندارد و فقط حساسیت دارد. این بازی فینال زودرس است و تفکر مثبتی برای این بازی داریم.

او خاطر نشان کرد: در این مدت فشار روی بازیکنان برای نتیجه گیری بوده است. امروز می‌خواهم بگویم شرایط الان خوب است و رو به جلو می‌رود. شرایط چند بازیکن از نظر پرداختی درست نیست و هر اتفاقی بیفتد برایم مهم نیست. ورودی که سازمان لیگ برای قرارداد چند بازیکن داشته باعث شده تا برخی پرداختی خوب نداشته باشند.

علیپور تصریح کرد: حرف برای گفتن زیاد داریم، اما شرایط گل و بلبل نیست. تنها چیزی که دلمان می‌سوزد حرف نزنیم همین هواداران هستند. میلاد محمدی، من، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی و چند بازیکن هستیم که قراردادهایمان درست نشده است. همیشه بحث این بود در هیئت مدیره تصویب شود الان هم آقای حدادی قول دوباره داده است. دوستان عزیز بدانند که حرف برای گفتن داریم و بدانند کسی زرنگ نیست.