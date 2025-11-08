باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فرهاد شهرکی نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شایعات افزایش قیمت بنزین گفت: در ارتباط با هزینه تمامشده بنزین، دو تا محاسبه است، یکی اینکه ما قیمت نفت خام را به چه قیمتی بگیریم، صفر بگیریم یا اینکه نه، برای آن هم یک قیمتی بگذاریم لذا قیمت تمام شدن حاملهای انرژی مثل بنزین فرق خواهد کرد.
نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس اظهار کرد: یک دیدگاه این است که نفت خام متعلق به همه مردم است و نمیشود برای آن قیمتگذاری کرد و باید قیمت آن را صفر بگیریم و فقط صرفاً حمل و هزینههای پالایشگاهی را در نظر بگیریم که یک قیمت درمیآید، اما یک موقع است نه، ما بگوییم نفت خام را بالاخره وارد میکنیم، یک قیمتی برایش میدهیم مثل قیمت فوب خلیج فارس. لذا قیمت بنزین براساس این دو تا دیدگاه، دو تا عدد مختلف خواهد شد.
این نماینده مجلس میگوید نکته بعدی این است که بالاخره این عدد، یک عدد نسبتاً بالایی است و اینکه چرا دولت مباحثی را برای افزایش قیمت مطرح میکند این است که میدانید دولت برای افزایش قیمت طبق قانونهایی که قبلاً تصویب شده هیچ نیازی به مجوز از مجلس ندارد و این اختیار را دارد که انجام دهد، اما نکتهای که وجود دارد این است پولی که در بودجه امسال برای واردات حاملهای انرژی مخصوصاً بنزین قرار گرفته بود، متأسفانه در چند ماه اول سال به اتمام رسید و الان عملاً دولت ارزی برای وارد کردن حاملهای انرژی، مخصوصاً بنزین ندارد لذا دولت به این فکر افتاده که بتواند یک تغییر قیمت داشته باشد البته تا کنون در مجلس مطرح نشده و به مجلس هم هیچ اطلاعی داده نشده و کمیسیون انرژی هم حتی مورد مشورت قرار نگرفته، اما همین صحبتهایی که شما شنیدید، ما هم شنیدیم که احتمال دارد کارت آزاد جایگاههای سوخت یک تغییر قیمتی داشته باشد که به نوعی در مصرف بنزین صرفهجویی شود، اما اینکه چه قیمتی است، واقعاً اطلاع نداریم.
شهرکی بیان کرد: لازم است من یک نکتهای را بگویم که در استانی مثل استان سیستان و بلوچستان، ما کارتی به اسم آزادِ جایگاه سوخت نداریم. یعنی علیرغم اینکه ما یک استان نسبتاً وسیعی هستیم و ۱۱ درصد خاک جمهوری اسلامی ایران هستیم، سیستمهای حملونقل عمومی وجود ندارد و سالهای سال است که مردم همان شصت لیتر نرخ اول و صد لیتر نرخ دوم را دارند و وقتی ما در حوزههای انتخابیه حضور داریم، این تبعیض آشکار را مطرح میکنند که چطور در استانهای دیگر در جایگاههای سوخت، کارتی وجود دارد که میتوانند با همان قیمت دوم سوخت تهیه کنند؟، حالا از این بگذریم بودجهای که برای خرید بنزین در جایگاهها و کارت آزادِ جایگاههای سوخت تخصیص مییابد، عملاً برای همه کشور نیست و مناطق محرومی مثل استان سیستان و بلوچستان از آن بیبهره هستند.
نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس گفت: به نظر میآید دولت میخواهد با تغییر قیمت کارت آزادِ جایگاه سوخت، مقداری در مصرف سوخت صرفهجویی ایجاد کند تا دیگر نیازی به واردات بنزین نداشته باشد چراکه دیگر در بودجهاش هم ارزی برای این کار گذاشته نشده لذا به نظر میآید بهدنبال این فکر هستند، اما تا این لحظه فکر میکنم تصمیم گرفته نشده و حداقل اگر تصمیمی گرفته شده، مجلس و کمیسیون انرژی از آن اطلاعی ندارند.