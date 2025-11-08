نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید احتمال دارد کارت آزاد جایگاه‌های سوخت یک تغییر قیمتی داشته باشد که به نوعی در مصرف بنزین صرفه‌جویی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فرهاد شهرکی نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شایعات افزایش قیمت بنزین گفت: در ارتباط با هزینه تمام‌شده بنزین، دو تا محاسبه است، یکی اینکه ما قیمت نفت خام را به چه قیمتی بگیریم، صفر بگیریم یا اینکه نه، برای آن هم یک قیمتی بگذاریم لذا قیمت تمام‌ شدن حامل‌های انرژی مثل بنزین فرق خواهد کرد.

نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس اظهار کرد: یک دیدگاه این است که نفت خام متعلق به همه مردم است و نمی‌شود برای آن قیمت‌گذاری کرد و باید قیمت آن را صفر بگیریم و فقط صرفاً حمل و هزینه‌های پالایشگاهی را در نظر بگیریم که یک قیمت درمی‌آید، اما یک موقع است نه، ما بگوییم نفت خام را بالاخره وارد می‌کنیم، یک قیمتی برایش می‌دهیم مثل قیمت فوب خلیج فارس. لذا قیمت بنزین براساس این دو تا دیدگاه، دو تا عدد مختلف خواهد شد.

این نماینده مجلس می‌گوید نکته بعدی این است که بالاخره این عدد، یک عدد نسبتاً بالایی است و اینکه چرا دولت مباحثی را برای افزایش قیمت مطرح می‌کند این است که می‌دانید دولت برای افزایش قیمت طبق قانون‌هایی که قبلاً تصویب شده هیچ نیازی به مجوز از مجلس ندارد و این اختیار را دارد که انجام دهد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است پولی که در بودجه امسال برای واردات حامل‌های انرژی مخصوصاً بنزین قرار گرفته بود، متأسفانه در چند ماه اول سال به اتمام رسید و الان عملاً دولت ارزی برای وارد کردن حامل‌های انرژی، مخصوصاً بنزین ندارد لذا دولت به این فکر افتاده که بتواند یک تغییر قیمت داشته باشد البته تا کنون در مجلس مطرح نشده و به مجلس هم هیچ اطلاعی داده نشده و کمیسیون انرژی هم حتی مورد مشورت قرار نگرفته، اما همین صحبت‌هایی که شما شنیدید، ما هم شنیدیم که احتمال دارد کارت آزاد جایگاه‌های سوخت یک تغییر قیمتی داشته باشد که به نوعی در مصرف بنزین صرفه‌جویی شود، اما اینکه چه قیمتی است، واقعاً اطلاع نداریم. 

شهرکی بیان کرد: لازم است من یک نکته‌ای را بگویم که در استانی مثل استان سیستان و بلوچستان، ما کارتی به اسم آزادِ جایگاه سوخت نداریم. یعنی علی‌رغم اینکه ما یک استان نسبتاً وسیعی هستیم و ۱۱ درصد خاک جمهوری اسلامی ایران هستیم، سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد و سال‌های سال است که مردم همان شصت لیتر نرخ اول و صد لیتر نرخ دوم را دارند و وقتی ما در حوزه‌های انتخابیه حضور داریم، این تبعیض آشکار را مطرح می‌کنند که چطور در استان‌های دیگر در جایگاه‌های سوخت، کارتی وجود دارد که می‌توانند با همان قیمت دوم سوخت تهیه کنند؟، حالا از این بگذریم بودجه‌ای که برای خرید بنزین در جایگاه‌ها و کارت آزادِ جایگاه‌های سوخت تخصیص می‌یابد، عملاً برای همه کشور نیست و مناطق محرومی مثل استان سیستان و بلوچستان از آن بی‌بهره هستند.

 نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس گفت: به نظر می‌آید دولت می‌خواهد با تغییر قیمت کارت آزادِ جایگاه سوخت، مقداری در مصرف سوخت صرفه‌جویی ایجاد کند تا دیگر نیازی به واردات بنزین نداشته باشد چراکه دیگر در بودجه‌اش هم ارزی برای این کار گذاشته نشده لذا به نظر می‌آید به‌دنبال این فکر هستند، اما تا این لحظه فکر می‌کنم تصمیم گرفته نشده و حداقل اگر تصمیمی گرفته شده، مجلس و کمیسیون انرژی از آن اطلاعی ندارند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: قیمت بنزین ، افزایش قیمت بنزین ، کارت سوخت
خبرهای مرتبط
سنگدوینی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
تغییر سبد سوخت کشور با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه‌گذار میسر می‌شود
قیمت بنزین و وضعیت حقوقی کارکنان دولت از جمله محور‌های تذکرات نمایندگان مجلس
حسینی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست/ خسارت پرونده کرسنت ناشی از تعلل در نظام تصمیم‌گیری کشور است
شهرکی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
صنایع علی‌رغم خرید برق از بورس باز هم برقشان قطع می‌شود/ پروژه‌های انتقال آب ضررهای درازمدت و برگشت‌ناپذیری دارد
نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در تذکری:
افغانستان در حال به صفر رساندن حقآبه هامون است
شهرکی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باید قبل از افتتاح سد بخش‌آباد افغانستان حقآبه هامون دیده شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ارز برای همه چیز تمام شده خیلی وقته ما اینو لمس میکنیم اختلاس وچپاول ثروت ملی ایران
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دولت و مجلس جوابگوی این فاجعه باشند؛ چرا مواد غذایی ۶ مرتبه گران شده؟ +ویدیو
مجلس و دولت پاسخ بدهند که چرا امسال قیمت مواد غذایی ۶ مرتبه گران شده است؟ فروشندگان مواد غذایی به مشکل کمبود نقدینگی برخورده‌اند چون قیمت اجناس روزانه گران می‌شود.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
این که مشخص بود از قبل فقط دنبال یه احمقی بودن که اعلام کنه
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خودروساز ماشین بی کیفیت با سوخت بالا میده دست خلق الله اونوقت ملت باید تو بنزین صرفه جویی کنه، شماها نوبرین والله
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۷:۳۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ملت تحمل گرونی بنزین رو ندارن. مواظب باشید دستتونو بیشتر از این رو گلوی مردم فشار ندید
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اولا سیستان و بلوچستان همیشه مظلوم و محروم بوده
دوما شما دارید ماشین اشغال را به مردم به قیمت خودرو اقتصادی روز دنیا میفروشید و مردم حق انتخابی بجز آشغال های دلخلیو چینی ندارند پس موظفید لاعثل سوخت خودروهای پر مصرف داخلی خودتان را با قیمت پایین تامین کنید
سوما شما به ما حقوق دلاری و خودرو و خدمات را مثل بقیه دنیا بدهید و بنزین و حامل‌های انرژی را هم به قیمت دنیا بدهید
فارغ از اینکه آنها نقت و گاز و منابع ما را هم ندارند
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایمان
۲۳:۵۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
کشور روی مخزن نفت و طلا قرار داره، یکم از دزدیها و اختلاسها کم کنید، خوب میشه سفرهای مردم رو مدیریت کرد.
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اگر بنزین گرون بشه همه چیز گرون می شود عمده فروشان هم افزایش قیمت میدن اگر بتونیم اجناس قبلی را ثابت نگه داریم می تونیم تو با سلام با عمده فروشان رقابت کنیم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۰:۵۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بازم گرانی بازم تورم، بخدا استخونامون خرد شد، لطفا بس کنید
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا د
۲۰:۴۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مهاجرانی: ارز لازم برای واردات گوشی ایفون تامین شد.
و
مووافقت دفتر ریاست جمهور با پاداش دلاری مدیران با ماموریتهای خارج

ولی برای واردات بنزین که اتفاقا خودشون هم تولید دارن، ارز کمه!!!
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
قیمت سوخت باید اصلاح شود و صادرات آن کنترل شود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ازخدا بیخبر همه چیز راجارو می کنید از خاک سنگ ونفت معادن میوه همه وهمه باز پول ندارید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدامین
۱۷:۰۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باید رنج و دنیا زندگی لذت و خوشی را بر خود حرام بدانی و عدالت نیز وجود ندارد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جیب ملت یحوری باید خالی کنن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منتظر مهدی
۱۶:۱۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به همین دلیل کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها رو جمع کردید ، تا مردم در تنگنا قرار بگیرند ، تا بنزینو گرون کنید، و روز بعدش بگین، من خواب بودم ، بیدار شدم ، دیدم میگن بنزین گرون شد
۰
۴
پاسخ دادن
۱۲۳۴۵۶
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
آخرین اخبار
خطیب‌زاده: ایران هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده است
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند
دیدار سفیر جدید تهران در پیونگ‌یانگ با عراقچی