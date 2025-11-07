دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان پیرامون حادثه خودسوزی یک جوان اهوازی بیانیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ به نقل از دادسرای مرکز خوزستان در این بیانیه آمده است، به اطلاع مردم شهید پرور استان خوزستان می رساند در پی حادثه تلخ خودسوزی یک جوان اهوازی و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، هر فرد یا جریان و با هر گرایشی، همگام با دشمنان مهین اسلامی، بخواهند از این حادثه برای ایجاد تفرقه قومیتی و برهم زدن آرامش و امنیت عمومی بهره برداری کنند، دستگاه قضایی استان با جدیت و اقتدار،قاطعانه، قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

دشمنان ملت غیور ایران اسلامی همواره در تلاشند با بهره‌برداری از مسائل احساسی و حوادث تلخ، فضای جامعه را متشنج و ملتهب و میان اقوام غیور و شهیدپرور این استان اختلاف ایجاد کنند.

مردم نجیب، مومن و انقلابی خوزستان، با هوشیاری و درایت خود، اجازه نخواهند داد چنین دسیسه‌هایی امنیت و آرامش استان را خدشه‌دار کند.

دادسرای مرکز خوزستان در این بیانیه اعلام کرد؛ بر اساس قانون، رسیدگی قضایی دقیق و همه‌جانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.

منبع ایرنا