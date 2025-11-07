دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان پیرامون حادثه خودسوزی یک جوان اهوازی بیانیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ به نقل از دادسرای مرکز خوزستان در این بیانیه آمده است، به اطلاع مردم شهید پرور استان خوزستان می رساند در پی حادثه تلخ خودسوزی یک جوان اهوازی و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، هر فرد یا جریان و با هر گرایشی، همگام با دشمنان مهین اسلامی، بخواهند از این حادثه برای ایجاد تفرقه قومیتی و برهم زدن آرامش و امنیت عمومی بهره برداری کنند، دستگاه قضایی استان با جدیت و اقتدار،قاطعانه، قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

دشمنان ملت غیور ایران اسلامی همواره در تلاشند با بهره‌برداری از مسائل احساسی و حوادث تلخ، فضای جامعه را متشنج و ملتهب و میان اقوام غیور و شهیدپرور این استان اختلاف ایجاد کنند.

مردم نجیب، مومن و انقلابی خوزستان، با هوشیاری و درایت خود، اجازه نخواهند داد چنین دسیسه‌هایی امنیت و آرامش استان را خدشه‌دار کند.

دادسرای مرکز خوزستان در این بیانیه اعلام کرد؛ بر اساس قانون، رسیدگی قضایی دقیق و همه‌جانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.

منبع ایرنا

برچسب ها: خودسوزی ، دادسرا
خبرهای مرتبط
تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مانعی جدی بر سر راه اجرای عدالت
پلیس فتا، شکارچی مزاحمان سایبری
بازداشت چهار نفر به اتهام فعالیت تبلیغاتی به نفع رژیم صهیونیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اهواز در آستانه خفگی؛ نفس‌های خوزستان در وضعیت قرمز
کشف ۷۸ دستگاه ماینر قاچاق در شوشتر
بازرسی از جایگاه‌های عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و نواحی تابعه
آخرین اخبار
کشف ۷۸ دستگاه ماینر قاچاق در شوشتر
بازرسی از جایگاه‌های عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و نواحی تابعه
اهواز در آستانه خفگی؛ نفس‌های خوزستان در وضعیت قرمز
غیرحضوری شدن مدارس تمامی شهرستان‌های خوزستان به استثنا چند شهر در روز یکشنبه
اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای بزرگ در فرودگاه‌های کشور