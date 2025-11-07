جنبش حماس پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل را محکوم کرد و آن را «سفیدشویی نسل‌کشی» این رژیم خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس در بیانیه جدید خود به تصمیم قزاقستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم اشاره کرد که روابط این کشور با رژیم صهیونیستی را به طور رسمی عادی‌سازی می‌کند. حماس این اقدام را «قابل سرزنش» خوانده و آن را محکوم کرد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این به منزله سفیدشویی نسل‌کشی انجام شده توسط اشغالگران علیه مردم فلسطین در نوار غزه است، آن هم در زمانی که این نهاد فاشیستی و رهبران جنایتکار آن که تحت تعقیب دادگاه بین‌المللی کیفری هستند، با انزوای فزاینده بین‌المللی رو‌به‌رو هستند.»

حماس از همه کشور‌ها خواست که «تمام روابط» خود را با رژیم اسرائیل قطع کنند و «از مشارکت در هرگونه پروژه عادی‌سازی با آن خودداری کنند».

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد که قزاقستان به پیمان ابراهیم خواهد پیوست. این خبر پس از آن اعلام شد که ترامپ گفت با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان تماس تلفنی برقرار کرده است. ترامپ در رسانه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما به زودی مراسم امضای این توافق‌نامه را برای رسمی شدن آن اعلام خواهیم کرد و کشور‌های بسیار بیشتری در تلاشند تا به این باشگاه بپیوندند». 

قزاقستان در حال حاضر روابط دیپلماتیک و اقتصادی کاملی با رژیم صهیونیستی دارد، به این معنی که این اقدام تا حد زیادی نمادین خواهد بود.

منبع: الجزیره

Australia
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
یکی از بستگانمون از بانک اینده وام گرفته و یه مسافر خانه تو قرچک خریده / میخواهیم بریم اونجا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۰:۵۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آره برو اونجا، خشایار مستوفی هم اونجا منتظرت با یک چماق بزنه تو مخت.
Australia
منصور
۱۰:۲۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ببخشید / امروز چن شنبه است ؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مگر قزاقستان انسان و مسلمان نیستند که غاصبان قاتل را به رسمیت می شناسند ؟؟؟!!!
این وقاحت و انسان نبودم مسئولان آن کشور را می رساند

اگه به غزه کمک بشه قطعا فلسطین را از لوث وجود رژیم جعلی و غاصب صهیونیست پاک خواهد کرد
آن شاءالله
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اینا اگه این کار رو نکنن زیر پا له میشن..جرات مخالفت با ترامپو ندارن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
الان سران قزاقستان نمیفهمند که چقدر عمل شون خبیث و شیطانی است
ظالم همین بلایی هایی که بیش از یک قرن بر سر فلیسطینی ها میاورند
بسرتان خواهند اورد
صهیونیست بعد از اشکار شدن رابطه با امارات .از هتل و حتی هواپیما هر چه بدست شون می رسید. می دزدیدند
بقدری بالا گرفت که مردم شاکی شدند
طبق دستور خاخام های صهیونیست دزدی .اتش زدن خانه و کاشانه .تجاوز جنسی .کشتن کودکان .از بین بردن درختان زیتون و حتی دزدی یا کشتن احشام بهش اجازه و حلال است
منتظر قوم احوج و ماجوج و مغول باشید
۰
۳
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۸:۱۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
قزاقهای بدبخت ذلت وخواری وبی وجودی وانسان نبودن خودشان راثابت کردند.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
کشورها باهم شاید با هم یک کشور شوند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
هرروز منزوی تر
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مردم قزاقستان خود را از شریک بودن با جنایات و نسل کشی صهیونیست‌ها مبری کنند.
۷
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حماس عجله نکند اسراییل در مکه و مدینه هم کونسگری باز خواهد کرد بن سلمان هم به ابراهیم می پیوندد
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اشکالی ندارد ما قزاقستان را هم با خاک یکسان می فرماییم
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بنظرم بدون حمایت استانبول این عادی سازی ممکن نبود
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
مرگ برامریکا مرگ بر اسرائیل
۷
۱۷
پاسخ دادن
