جنبش حماس در بیانیه جدید خود به تصمیم قزاقستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم اشاره کرد که روابط این کشور با رژیم صهیونیستی را به طور رسمی عادیسازی میکند. حماس این اقدام را «قابل سرزنش» خوانده و آن را محکوم کرد.
حماس در بیانیهای اعلام کرد: «این به منزله سفیدشویی نسلکشی انجام شده توسط اشغالگران علیه مردم فلسطین در نوار غزه است، آن هم در زمانی که این نهاد فاشیستی و رهبران جنایتکار آن که تحت تعقیب دادگاه بینالمللی کیفری هستند، با انزوای فزاینده بینالمللی روبهرو هستند.»
حماس از همه کشورها خواست که «تمام روابط» خود را با رژیم اسرائیل قطع کنند و «از مشارکت در هرگونه پروژه عادیسازی با آن خودداری کنند».
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد که قزاقستان به پیمان ابراهیم خواهد پیوست. این خبر پس از آن اعلام شد که ترامپ گفت با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان تماس تلفنی برقرار کرده است. ترامپ در رسانه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما به زودی مراسم امضای این توافقنامه را برای رسمی شدن آن اعلام خواهیم کرد و کشورهای بسیار بیشتری در تلاشند تا به این باشگاه بپیوندند».
قزاقستان در حال حاضر روابط دیپلماتیک و اقتصادی کاملی با رژیم صهیونیستی دارد، به این معنی که این اقدام تا حد زیادی نمادین خواهد بود.
منبع: الجزیره