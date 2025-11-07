رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سفر سه روزه به کشور پاکستان با بدرقه مقامات ایالت سند پاکستان شهر کراچی را به مقصد تهران ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه (۱۴ مهرماه) در رأس یک هیأت پارلمانی و به دعوت ایاز صادق همتای پاکستانی خود به این کشور سفر کرد. تحکیم روابط پارلمانی و تسهیل ارتقای روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین تهران و اسلام آباد از جمله اهداف این سفر بود.

دیدار و گفت‌و‌گو دو جانبه با کفیل ریاست جمهوری و رئیس مجلس سنا، نخست وزیر، رئیس مجلس ملی، حضور در نماز جمعه شهر کراچی، ادای احترام به محمدعلی جناح رهبر استقلال پاکستان و سخنرانی در نشست با بازرگانان و تجار پاکستانی و ایرانی همچنین اندیشمندان و نخبگان سیاسی، فرهنگی و دینی در این کشور از جمله رویداد‌های مهم این سفر محسوب می‌شود.