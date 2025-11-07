رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سفر سه روزه به کشور پاکستان با بدرقه مقامات ایالت سند پاکستان شهر کراچی را به مقصد تهران ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قالیباف  رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه (۱۴ مهرماه) در رأس یک هیأت پارلمانی و به دعوت ایاز صادق همتای پاکستانی خود به این کشور سفر کرد. تحکیم روابط پارلمانی و تسهیل ارتقای روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین تهران و اسلام آباد از جمله اهداف این سفر بود.

دیدار و گفت‌و‌گو دو جانبه با کفیل ریاست جمهوری و رئیس مجلس سنا، نخست وزیر، رئیس مجلس ملی، حضور در نماز جمعه شهر کراچی، ادای احترام به محمدعلی جناح رهبر استقلال پاکستان و سخنرانی در نشست با بازرگانان و تجار پاکستانی و ایرانی همچنین اندیشمندان و نخبگان سیاسی، فرهنگی و دینی در این کشور از جمله رویداد‌های مهم این سفر محسوب می‌شود.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، ایران و پاکستان
خبرهای مرتبط
توسعه تجارت و همکاری‌های مرزی، ضامن رشد اقتصادی ایران و پاکستان
تاکید قالیباف بر توسعه همکاری‌ها با پاکستان/ آمریکا مخالف پیشرفت کشور‌های اسلامی است
قالیباف: امت اسلامی باید یکپارچه و محکم در مقابل رژیم صهیونیستی بایستند
قالیباف: هدف طرح «آبراهام» به زانو درآوردن کشور‌های اسلامی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
آخرین اخبار
خطیب‌زاده: ایران هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده است
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند
دیدار سفیر جدید تهران در پیونگ‌یانگ با عراقچی