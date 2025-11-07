شاهدان عینی گزارش دادند که نیرو‌های پشتیبانی سریع با تسلط بر شهر، غیرنظامیان را با شلیک مستقیم، حمله پهپادی و زیر گرفتن با کامیون‌ها قتل‌عام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که در روز‌های نخست تسلط نیرو‌های پشتیبانی سریع (پشتیبانی سریع) بر شهر الفاشر در سودان، آنها «به غیرنظامیان در خیابان‌ها شلیک کردند، آنها را با حملات پهپادی هدف قرار دادند و با کامیون‌ها زیر گرفتند.»

انتشار ویدئو‌هایی درباره قتل غیرنظامیان توسط افراد مسلح در حومه شهر و گزارش‌هایی مبنی بر حمله به افرادی که در حال فرار بودند، نگرانی بین‌المللی را برانگیخته است. همچنین، ارتباطات از زمان آغاز حمله نیرو‌های پشتیبانی سریع قطع شده است.

روایت شاهدان عینی از قتل‌عام

زیر گرفتن با خودرو و تیراندازی: رویترز با سه نفر گفت‌و‌گو کرده است؛ یکی از آنها گفت که در گروهی بوده که سعی داشتند از بمباران شدید فرار کنند، اما کامیون‌های نیرو‌های پشتیبانی سریع آنها را محاصره کردند، با مسلسل به سمت غیرنظامیان شلیک کردند و آنها را با خودرو‌های خود زیر گرفتند. همچنین برخی از غیرنظامیان ربوده شدند.

۵۰ تا ۶۰ کشته در یک خیابان: یک شاهد دیگر ادامه کشتار در روز دوم حمله پشتیبانی سریع را تأیید کرد و افزود که «جنگجویان نیرو‌های پشتیبانی سریع پس از تصرف پایگاه ارتش در روز قبل، به خانه‌های مناطق مسکونی یورش بردند.»

او گفت: «پنجاه یا شصت نفر در یک خیابان کشته شدند. سپس نیروها به خیابان بعدی رفتند و همه مردم آنجا را کشتند. این قتل‌عامی بود که من جلوی چشمم دیدم.» وی افزود بسیاری از افراد، غالباً مجروحان یا سالمندان، شهر را ترک نکردند و در خانه‌هایشان کشته شدند و هر کسی که به خیابان می‌آمد «هدف پهپاد‌ها و رگبار گلوله‌ها قرار می‌گرفت.»

ساکنان الفاشر همچنین گزارش دادند که در ماه‌های اخیر پهپاد‌ها غیرنظامیان را تعقیب کرده و هرگونه تجمع را هدف قرار می‌دهند. یک شاهد دیگر نیز گفت که دیده است غیرنظامیان در حال فرار، هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند و ۴۰ جسد را در یک نقطه از الفاشر دیده است.

تصاویر ماهواره‌ای و گور‌های دسته‌جمعی

آزمایشگاه تحقیقات بشردوستانه در دانشگاه ییل این هفته گزارش داد که تصاویر ماهواره‌ای، شواهدی از اختلالات زمینی حاکی از وجود گور‌های دسته‌جمعی، ناپدید شدن اشیا و حضور وسایل نقلیه بزرگ را نشان می‌دهد که همگی به جابجایی اجساد، افراد یا عملیات غارت اشاره دارند.

تصاویر ماهواره‌ای همچنین نشان داد که نیرو‌های پشتیبانی سریع یک مسیر اصلی خروجی از شهر را که به شهرک غارنی منتهی می‌شد، مسدود کرده‌اند.

نگرانی سازمان ملل

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز جمعه اعلام کرد که «غیرنظامیان شوک‌زده همچنان در داخل الفاشر در محاصره هستند.» وی افزود: «من از ادامه فجایع وحشتناکی مانند اعدام، تجاوز و خشونت با انگیزه‌های قومیتی می‌ترسم.»

همچنین شاهدان عینی گزارش دادند که نیرو‌های پشتیبانی سریع صبح امروز (جمعه) حملات پهپادی را علیه خارطوم (پایتخت) و شهر عطبره انجام داده‌اند.

افرادی که توانسته‌اند با سفر‌های پرخطر از الفاشر خارج شوند، از بازرسی‌های خشونت‌آمیز توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع، ناپدید شدن مردان و عملیات آدم‌ربایی برای دریافت باج خبر داده‌اند.

یک زن نیز گفت که قبل از فرار از الفاشر، شاهد بوده است که جنگجویان پشتیبانی سریع غیرنظامیان را تا سر حد مرگ کتک می‌زدند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ سودان ، ارتش سودان
خبرهای مرتبط
افشای جنایات هولناک در الفاشر؛ کشتار کودکان در برابر والدین توسط شبه‌نظامیان
شبه نظامیان سودانی با طرح آتش‌بس موافقت کردند
هشدار دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درباره «جنایت جنگی» در سودان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این جنایات فقط برای حواس پرتی جهان از اسرائیل هست و اینکه بگن ببینید بدتر از اسرائیل هم هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دستور میدهیم سریعا آشتی شود ودعوا نکنند مسئولین خوابالو لطفا رسیدگی فرمایند نتیجه را خدمتمان بیاورند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
یعنی هرچی گروه تروریستیه رگ و ریشه ش از این اعراب در میاد یه بار القاعده یه بار داعش یه بار احرار الشام یه بار النصره یه بار بوکو حرام یه بار واکنش سریع یه بار ....
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
هرچی بدبختی توی جهانه زیر سر اعراب بوده وهست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مگر آمریکا و اسرائیل و رژیم های گذشته ایران مثل هخامنش عرب بوده اند؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تمام بدبختی دنیاوخاورمیانه زیر سر چند کشور عربی از جمله امارات .
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این خبر تکان دهنده را منتشر کردید بعد از غزه مردم سودان درست هست چرا یک کلمه ننوشته کار دولت نامرد امارات هست امارات دومین صادر کننده طلا هست در صورتی که اصلأ معدن طلا ندارد چرا نمی‌نویسد دولت امارات ثروتش را از سودان تغذیه میکند چرا این چند ساله تازه این خبرهای کشتار مردم فقیر سودان درز پیدا کرد چرا مسولان ما پا در میانی نمیکنند امارات را تحدید نمی‌کنند این وحشی گری را تمام کنه و چرا سازمان ملل خفه خون گرفته ؟
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دلبندم تهدید درسته نه تحدید...!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بتو چه همین تهدید کردن ها وضع کشوروملت ما شده بدبختی مگه تو فضول کشورهای دیگه هستی بتو چه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
9:7 دقیقه درست هست تهدید صحیح است
-
ناشناس
۰۷:۴۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خدایا به بزرگی خودت قسم مسلمانان جهان را پیروز وسربلند کن وریشه دشمنان اسلام رو هرچه سریع تر نیست ونابود بفرما:آمین یا رب العالمین
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
سازمان ملل هیچ نگرانی ندارد و اصولا سازمان بین المللی نیست یک تماشاگر جنایات در جهان است
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
سرمنشا تمام قتل‌ها و کشتارها آمریکا و اسرائیل اند، تردیدی در این نیست که اگر تمام دنیا رو به این جماعت ببخشید از ریختن خون سیر نمی‌شوند، اینان همان قوم دجال آخرالزمان هستند
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خاک برسرکشورکهای به اصطلاح مسلمان ولی نوکروسلاح صهیون اگرمامردم ایران هوشیارنباشیم برنامه های صدبرابربدترازسودان درانتظارمان خواهد بود مسبب این ماجرا انشالا بدست یک آزاده به هلاکت برسد
۳
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
غزه تموم شد حالا نوبت سودانه دخالت کنیم؟
۱۹
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باید دخالت کنیم گناه دارند مردم باید دولت مردان امارات را حسابی گوش مالی بشوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
وفتی داعشیای امارات ازشون حمایت میکنن نتیجه بهتر از این نمیشه
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
هر کی قتل عام کنه باید فورا نابود بشه
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
نیروی پستیبانی کشتار سریع
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این نیروی پشتیبانی سریعه یا قتل عام سریع ؟؟
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تا قیامت بر آمریکا و صهیونیزم لعنت
۳
۴۸
پاسخ دادن
۱۲
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
کلینتون‌ها پشت پرده و علت سرنگونی دولت بنگلادش
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
آخرین اخبار
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
چین محدودیت‌های صادراتی علیه آمریکا را لغو کرد
هیئت سازمان ملل خواستار «آگاهی و مسئولیت‌پذیری» در انتخابات پارلمانی عراق شد
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش