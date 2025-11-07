باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که در روز‌های نخست تسلط نیرو‌های پشتیبانی سریع (پشتیبانی سریع) بر شهر الفاشر در سودان، آنها «به غیرنظامیان در خیابان‌ها شلیک کردند، آنها را با حملات پهپادی هدف قرار دادند و با کامیون‌ها زیر گرفتند.»

انتشار ویدئو‌هایی درباره قتل غیرنظامیان توسط افراد مسلح در حومه شهر و گزارش‌هایی مبنی بر حمله به افرادی که در حال فرار بودند، نگرانی بین‌المللی را برانگیخته است. همچنین، ارتباطات از زمان آغاز حمله نیرو‌های پشتیبانی سریع قطع شده است.

روایت شاهدان عینی از قتل‌عام

زیر گرفتن با خودرو و تیراندازی: رویترز با سه نفر گفت‌و‌گو کرده است؛ یکی از آنها گفت که در گروهی بوده که سعی داشتند از بمباران شدید فرار کنند، اما کامیون‌های نیرو‌های پشتیبانی سریع آنها را محاصره کردند، با مسلسل به سمت غیرنظامیان شلیک کردند و آنها را با خودرو‌های خود زیر گرفتند. همچنین برخی از غیرنظامیان ربوده شدند.

۵۰ تا ۶۰ کشته در یک خیابان: یک شاهد دیگر ادامه کشتار در روز دوم حمله پشتیبانی سریع را تأیید کرد و افزود که «جنگجویان نیرو‌های پشتیبانی سریع پس از تصرف پایگاه ارتش در روز قبل، به خانه‌های مناطق مسکونی یورش بردند.»

او گفت: «پنجاه یا شصت نفر در یک خیابان کشته شدند. سپس نیروها به خیابان بعدی رفتند و همه مردم آنجا را کشتند. این قتل‌عامی بود که من جلوی چشمم دیدم.» وی افزود بسیاری از افراد، غالباً مجروحان یا سالمندان، شهر را ترک نکردند و در خانه‌هایشان کشته شدند و هر کسی که به خیابان می‌آمد «هدف پهپاد‌ها و رگبار گلوله‌ها قرار می‌گرفت.»

ساکنان الفاشر همچنین گزارش دادند که در ماه‌های اخیر پهپاد‌ها غیرنظامیان را تعقیب کرده و هرگونه تجمع را هدف قرار می‌دهند. یک شاهد دیگر نیز گفت که دیده است غیرنظامیان در حال فرار، هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند و ۴۰ جسد را در یک نقطه از الفاشر دیده است.

تصاویر ماهواره‌ای و گور‌های دسته‌جمعی

آزمایشگاه تحقیقات بشردوستانه در دانشگاه ییل این هفته گزارش داد که تصاویر ماهواره‌ای، شواهدی از اختلالات زمینی حاکی از وجود گور‌های دسته‌جمعی، ناپدید شدن اشیا و حضور وسایل نقلیه بزرگ را نشان می‌دهد که همگی به جابجایی اجساد، افراد یا عملیات غارت اشاره دارند.

تصاویر ماهواره‌ای همچنین نشان داد که نیرو‌های پشتیبانی سریع یک مسیر اصلی خروجی از شهر را که به شهرک غارنی منتهی می‌شد، مسدود کرده‌اند.

نگرانی سازمان ملل

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز جمعه اعلام کرد که «غیرنظامیان شوک‌زده همچنان در داخل الفاشر در محاصره هستند.» وی افزود: «من از ادامه فجایع وحشتناکی مانند اعدام، تجاوز و خشونت با انگیزه‌های قومیتی می‌ترسم.»

همچنین شاهدان عینی گزارش دادند که نیرو‌های پشتیبانی سریع صبح امروز (جمعه) حملات پهپادی را علیه خارطوم (پایتخت) و شهر عطبره انجام داده‌اند.

افرادی که توانسته‌اند با سفر‌های پرخطر از الفاشر خارج شوند، از بازرسی‌های خشونت‌آمیز توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع، ناپدید شدن مردان و عملیات آدم‌ربایی برای دریافت باج خبر داده‌اند.

یک زن نیز گفت که قبل از فرار از الفاشر، شاهد بوده است که جنگجویان پشتیبانی سریع غیرنظامیان را تا سر حد مرگ کتک می‌زدند.

منبع: المیادین