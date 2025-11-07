باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح دستاوردهای سفر ۳ روزه خود به کشور پاکستان گفت: این سفر به دعوت رسمی رئیس محترم مجلس نمایندگان پاکستان، آقای ایاز صادق، از روز چهارشنبه آغاز شد و به مدت سه روز ادامه داشت. در جریان این سفر، دیدارها و گفتوگوهای متعددی با مسئولان عالیرتبه پاکستان انجام گرفت.
قالیباف افزود: در نخستین دیدار، با رئیس مجلس نمایندگان، آقای ایاز صادق، ملاقات داشتیم و سپس با کفیل رئیسجمهور و رئیس مجلس سنا آقای گیلانی، گفتوگو کردیم. همچنین دیداری با نخستوزیر و فرمانده ارتش پاکستان انجام شد. یکی از محورهای اصلی این سفر، قدردانی از مردم و مسئولان پاکستان بهخاطر مواضع ارزشمندشان در جریان جنگ ۱۲ روزه، علیه رژیم صهیونیستی بود. انصافاً در این سفر هر جا با مردم روبهرو میشدیم، آنها از اقدامات و نوع عکس العمل و تهاجمی که ایران در پاسخ به تجاورز رژیم صهیونیستی داشت، خوشحال بودند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در کنار این مسائل، موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت. نشستهای اقتصادی با حضور تجار و اتاقهای بازرگانی در اسلامآباد برگزار شد. همچنین در این سفر بنده دیدارهایی با نخبگان پاکستانی نظیر نمایندگان مجلس، علما و فعالان حزبی، چه از احزاب حاکم و چه از احزاب رقیب، داشتم لذا این گفتوگوها بسیار مفید و سازنده بود.
وی با اشاره به پیگیری توافقات قبلی میان ایران و پاکستان گفت: در این سفر، روند اجرای ۱۲ سند همکاری که در سفر چند ماه پیش ریاست جمهوری، آقای دکتر پزشکیان، به امضا رسیده بود، مورد پیگیری قرار گرفت. خوشبختانه در این زمینه گامهای خوبی برداشته شده است. از جمله محورهای مورد توجه، بحث تجارت آزاد و تهاتر بود که در گفتوگوها به طور جد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قالیباف افزود: البته قرار بود سفری نیز به لاهور داشته باشیم، اما بهدلیل فشردگی برنامهها و برگزاری نشستهای مهم در کراچی، این بخش از سفر انجام نشد. البته به دلیل اینکه کراچی پایتخت تجاری پاکستان محسوب میشود، نشست مفصلی بین تجار ایرانی و پاکستانی برگزار شد و نقاط قوت و ضعف در تجارت فی مابین مشخص شد، از این رو تصمیم گرفته شد تا سطح مبادلات اقتصادی از ۳ میلیارد دلار فعلی به ۱۰ میلیارد دلار در آینده نزدیک افزایش یابد.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: همچنین قول دادیم، که در آینده نزدیک، بین تجار دو کشور نشستهای مشترکی در منطقه آزاد ریمدان و بندر چابهار برگزار شود تا اقدامات اجرایی برای توسعه روابط اقتصادی پیگیری گردد. دولت جمهوری اسلامی ایران مقدمات این همکاری را بهصورت اجرایی دنبال خواهد کرد. بدون تردید، این سفر از جنبههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و توریستی، دستاوردهای مهمی برای دو کشور برادر و همسایه به همراه خواهد داشت و گامی در جهت تقویت روابط راهبردی در سطح دوجانبه، منطقهای و بینالمللی است.
وی در ادامه درباره اهمیت بعد امنیتی همکاریهای اقتصادی گفت: در کنار مسائل اقتصادی، باید به چالشهای امنیتی هم توجه کرد. معتقدم اگر بازارچههای مرزی به ویژه در استان سیستان و بلوچستان توسعه یابند و تجارت با پاکستان رونق بگیرد، بهطور قطع بخش عمدهای از ناامنیها و چالشهای مرزی از بین خواهد رفت. وقتی مرزها محل فعالیت اقتصادی قانونی و پرحجم باشند، مطمئناً قاچاق کالا و مواد مخدر و همچنین ناامنیها به حداقل میرسند.
قالیباف تأکید کرد: بنابراین باید تلاش کنیم با توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش حجم مبادلات، بر چالشهای ناامنیتی مسلط شویم؛ این موضوع هم مورد تأکید دولت و مجلس و مردم پاکستان است و هم خواست دولت، مجلس و مردم ایران. مطمئن هستم که انشاالله در یک سال آینده خواهیم دید که در حوزه مرزی و منطقه آزاد ریمدان و سه الی چهار نقطهای که با مرز پاکستان داریم، فعالیتها پر رونق و پر شتاب پیش خواهد رفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ظرفیتهای گسترده همکاری دو کشور در زمینه کالای اساسی گفت: پاکستان یکی از تولیدکنندگان مهم در بخش کشاورزی است و کیفیت بالای محصولات و هزینه پایین حملونقل این کشور فرصت ارزشمندی برای همکاری با ایران در زمینه تأمین کالاهای اساسی فراهم میکند؛ بنابراین تهاتر کالای اساسی در اولویت تجار مرزی و دو جانبه و دو کشور خواهد بود.