باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیوسدادو کابیو، وزیر کشور ونزوئلا امروز جمعه آمریکا را به خصومت ریشه‌دار علیه ونزوئلا متهم و تاکید کرد که انگیزه‌های خشم و کینه تاریخی نسبت به مردم این کشور، پشت حملات دولت آمریکا به کشورش قرار دارد.

وی اشاره کرد که واشنگتن این خصومت را پشت بهانه‌های مختلفی مانند تروریسم، قطار آراگوا و کارتل مواد مخدر پنهان می‌کند؛ اتهاماتی که او آنها را داستان‌های امپریالیستی ساختگی و بی‌اساس توصیف کرد.

کابیو گفت که آنچه در مورد کارتل خورشید (Cartel de los Soles) ترویج می‌شود، داستانی قدیمی است که آمریکایی‌ها بدون اثبات هیچ مدرکی دوباره آن را زنده کرده‌اند، زیرا اساسا وجود خارجی ندارد.

وی افزود که آمریکا رسانه‌های کلمبیا، پرو، شیلی و اسپانیا را برای ترویج این اتهامات کنترل می‌کند. وزیر ونزوئلایی تاکید کرد، واشنگتنی که دیگران را به قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند، خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد مخدر در جهان است.

او آژانس مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) را بزرگ‌ترین کارتل مواد مخدر در جهان خواند و پرسید: آیا کسی تا به حال در مورد انهدام یک کارتل مواد مخدر در داخل آمریکا شنیده است؟ حتی در فیلم‌ها هم چنین چیزی نیست.

کابیو اظهار داشت که هدف واقعی پشت این کمپین‌ها، تصاحب ثروت‌های طبیعی کشورش است و گفت: آن‌ها می‌دانند که ونزوئلا پر از نفت، طلا، گاز و آب است و تنها چیزی که برایشان اهمیت دارد همین است.

وزیر کشور ونزوئلا در انتقاد از سیاست آمریکا، اشاره کرد که آمریکا ۴۲۵ برابر بیشتر برای ارتش خود هزینه می‌کند تا برای رسیدگی به شهروندان خود که مواد مخدر مصرف می‌کنند. او اظهار داشت که یک کشوری که در صلح زندگی می‌کند و اینقدر صرف جنگ می‌کند، نمی‌فهمد مشکل واقعی‌اش کجاست.

کابیو به حضور ناوگان آمریکایی متشکل از زیردریایی‌های هسته‌ای و ناو هواپیمابر در نزدیکی سواحل ونزوئلا در دریای کارائیب اشاره کرد و توضیح داد که استقرار این ناوگان روزانه حدود ۳ میلیون دلار هزینه دارد؛ مبلغی که به گفته او، برای درمان همه افرادی که در آمریکا به مواد مخدر مصنوعی مانند فنتانیل وابسته هستند، کافی است.

کابیو در پایان تاکید کرد که ونزوئلا تسلیم باج‌گیری آمریکا نخواهد شد و در دفاع از حاکمیت و ثروت‌های ملی خود در برابر تلاش‌ها برای سلطه و دخالت خارجی مصمم است.

منبع: المیادین