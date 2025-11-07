باشگاه خبرنگاران جوان ـ عصر امروز سانحه‌ای دلخراش در محور کاشان به قم رخ داد که در جریان آن خودروی سواری سمند با یک دستگاه تریلر برخورد کرد و پنج نفر جان خود را از دست دادند.

این حادثه در محدوده موسوم به جاده آنتن رخ داده و به محض اطلاع، مأموران پلیس راه و نیرو‌های امدادی در محل حاضر شدند، اما شدت تصادف به حدی بود که سرنشینان خودروی سمند، شامل راننده و چهار همراه او، در دم جان باختند.

علت وقوع حادثه، تجاوز به مسیر مقابل از سوی خودروی سواری سمند اعلام شده است.

رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از انحراف به مسیر مخالف، اصلی‌ترین راهکار پیشگیری از بروز چنین سوانح مرگباری است و رانندگان باید در جاده‌های برون‌شهری نهایت دقت را در کنترل وسیله نقلیه داشته باشند.

منبع:پلیس را ه استان