در پی برخورد رخ‌به‌رخ خودروی سواری سمند و یک دستگاه کامیون کشنده در محور کاشان به قم، پنج نفر از سرنشینان خودرو سواری در دم جان باختند.

این حادثه در محدوده موسوم به جاده آنتن رخ داده و به محض اطلاع، مأموران پلیس راه و نیرو‌های امدادی در محل حاضر شدند، اما شدت تصادف به حدی بود که سرنشینان خودروی سمند، شامل راننده و چهار همراه او، در دم جان باختند.

 علت وقوع حادثه، تجاوز به مسیر مقابل از سوی خودروی سواری سمند اعلام شده است.

 رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از انحراف به مسیر مخالف، اصلی‌ترین راهکار پیشگیری از بروز چنین سوانح مرگباری است و رانندگان باید در جاده‌های برون‌شهری نهایت دقت را در کنترل وسیله نقلیه داشته باشند.

منبع:پلیس را ه استان

سینا
۱۱:۲۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
سه نفر بودن
ناشناس
۰۵:۲۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تازگیا ملت خیلی بی محابا و وحشیانه رانندگی میکنن
