باشگاه خبرنگاران جوان ـ در رقابت‌های فیوژن فیتنس بانوان استان قم، ۵۰ ورزشکار در قالب ۶ رده سنی و ۶ آیتم تخصصی با یکدیگر به رقابت کردند.

افراد برتر هر رده سنی به این شرح است:

زیر ۱۵ سال: ترنم خاکسار، زهرا سادات افضلی، سبا دلیر

۱۶ تا ۲۰ سال: فاطمه زهرا عالمی، محدثه رسایی، پریا سادات میرابی

۲۱ تا ۳۰ سال: فاطمه نوریها، ریحانه احمدی، فاطمه نیزتی

۳۱ تا ۴۰ سال: معصومه آرزومندی، فاطمه سادات عمادی، فرزانه ابراهیم‌زاده

۴۱ تا ۵۰ سال: فاطمه کاشی، زهرا اتویی، ربابه سلیمانی

۵۰ سال به بالا: مریم طاهری، ویدا اسکندری، مریم سعیدی

فیوژن فیتنس ورزش آمادگی جسمانی است که روی مهارت‌های خاصی کار می‌شود مانند تمرینات تخصصی فیوژن بادی‌فلو، فیوژن کیک‌بوکسینگ و فیوژن ریتمیک. ورزشکارانِ فیـــــوژن علاوه بر پیشرفت در سطح عملکردی و مهارتى، به وزن، فرم و سایز بدنی دلخواه نیز می‌رسند.

منبع:ورزش و جوانان