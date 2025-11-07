باشگاه خبرنگاران جوان ـ در رقابتهای فیوژن فیتنس بانوان استان قم، ۵۰ ورزشکار در قالب ۶ رده سنی و ۶ آیتم تخصصی با یکدیگر به رقابت کردند.
افراد برتر هر رده سنی به این شرح است:
زیر ۱۵ سال: ترنم خاکسار، زهرا سادات افضلی، سبا دلیر
۱۶ تا ۲۰ سال: فاطمه زهرا عالمی، محدثه رسایی، پریا سادات میرابی
۲۱ تا ۳۰ سال: فاطمه نوریها، ریحانه احمدی، فاطمه نیزتی
۳۱ تا ۴۰ سال: معصومه آرزومندی، فاطمه سادات عمادی، فرزانه ابراهیمزاده
۴۱ تا ۵۰ سال: فاطمه کاشی، زهرا اتویی، ربابه سلیمانی
۵۰ سال به بالا: مریم طاهری، ویدا اسکندری، مریم سعیدی
فیوژن فیتنس ورزش آمادگی جسمانی است که روی مهارتهای خاصی کار میشود مانند تمرینات تخصصی فیوژن بادیفلو، فیوژن کیکبوکسینگ و فیوژن ریتمیک. ورزشکارانِ فیـــــوژن علاوه بر پیشرفت در سطح عملکردی و مهارتى، به وزن، فرم و سایز بدنی دلخواه نیز میرسند.
منبع:ورزش و جوانان