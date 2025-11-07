رقابت‌های انتخابی قهرمانی کشور فیوژن فیتنس بانوان استان قم، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در رقابت‌های فیوژن فیتنس بانوان استان قم، ۵۰ ورزشکار در قالب ۶ رده سنی و ۶ آیتم تخصصی با یکدیگر به رقابت کردند.

افراد برتر هر رده سنی به این شرح است:

 زیر ۱۵ سال: ترنم خاکسار، زهرا سادات افضلی، سبا دلیر

 ۱۶ تا ۲۰ سال: فاطمه زهرا عالمی، محدثه رسایی، پریا سادات میرابی

۲۱ تا ۳۰ سال: فاطمه نوریها، ریحانه احمدی، فاطمه نیزتی

 ۳۱ تا ۴۰ سال: معصومه آرزومندی، فاطمه سادات عمادی، فرزانه ابراهیم‌زاده

۴۱ تا ۵۰ سال: فاطمه کاشی، زهرا اتویی، ربابه سلیمانی

 ۵۰ سال به بالا: مریم طاهری، ویدا اسکندری، مریم سعیدی

فیوژن فیتنس ورزش آمادگی جسمانی است که روی مهارت‌های خاصی کار می‌شود مانند تمرینات تخصصی فیوژن بادی‌فلو، فیوژن کیک‌بوکسینگ و فیوژن ریتمیک. ورزشکارانِ فیـــــوژن علاوه بر پیشرفت در سطح عملکردی و مهارتى، به وزن، فرم و سایز بدنی دلخواه نیز می‌رسند.

منبع:ورزش و جوانان 

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، آمادگی جسمانی
خبرهای مرتبط
قم بر سکوی دوم المپیاد آمادگی جسمانی کشور ایستاد
پایان مسابقات آمادگی جسمانی دختران قمی
درخشش دختران قمی در مسابقات کشوری کیوکوشین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
آخرین اخبار
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
استاندار قم خواستار اصلاح ماده ۱۸ و ۱۳ قانون آموزش و پرورش شد
ایده‌های نخبگان قمی کلید مقابله با تهدیدات سایبری و زیستی
هشدار دامپزشکی قم درباره تب برفکی؛ رعایت توصیه‌های بهداشتی الزامی است
ایجاد بسترهای لازم برای توسعه همه‌جانبه ارتباطات در قم با اجرای فیبرنوری
جریان گاز در برخی مناطق قم قطع می شود
درخشش بانوی قمی در لیگ هاکی روی یخ کشور