وزیر دفاع پاکستان، امروز به رویترز خبر داد که مذاکرات صلح با افغانستان در استانبول شکست خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز به نقل از خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، گزارش داد که مذاکرات صلح با افغانستان در استانبول به شکست انجامید.

افغانستان و پاکستان روز گذشته (پنجشنبه) از سرگیری مذاکرات صلح در استانبول را اعلام کرده بودند. این تلاش جدید در پی هفته‌ها از شدیدترین درگیری‌های مرزی میان ارتش‌های دو کشور، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل در سال ۲۰۲۱، با هدف مهار تنش‌های فزاینده صورت گرفت.

هدف از این نشست، جلوگیری از تجدید درگیری‌هایی بود که ماه گذشته رخ داد و منجر به کشته شدن ده‌ها نفر از هر دو طرف شد. دور قبلی مذاکرات که هفته گذشته در استانبول برگزار شد، نیز بدون دستیابی به توافق آتش‌بس بلندمدت به پایان رسید. علت این شکست، اختلاف نظر شدید بر سر فعالیت گروه‌های مسلح ضد پاکستانی بود که در داخل خاک افغانستان فعال هستند.

روابط میان دو کشور طی دو سال گذشته به شدت رو به وخامت گذاشته است. پاکستان، افغانستان را به پناه‌دادن به تحریک طالبان پاکستان (TTP) متهم می‌کند، در حالی که کابل این اتهامات را رد کرده و تاکید می‌کند که کنترلی بر فعالیت گروه‌های مسلح مستقل ندارد.

منبع: النشره

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چه بهتر مذاکره با پاکستان فایده ندارد از تی تی پی بیشتر حمایت کنید تا این پاکستان افغانستان را بشناسد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مگه با یه مشت وحشی جانی بالفطره میشه مذاکره کرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ترامپ از شهباز خواسته کاری بکند ترامپ بتواند بگرام را آشغال بکند
۰
۰
پاسخ دادن
