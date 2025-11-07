باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تشدید سرکوب مهاجران در آمریکا + فیلم

سرکوب مهاجران در آمریکا با شدت بیشتری ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود افزایش نارضایتی ها در آمریکا از تشدید سیاست های سرکوب گرانی ضد مهاجران، ترامپ اعلام کرده این سرکوب ها همچنان ناکافی است.

مطالب مرتبط
تشدید سرکوب مهاجران در آمریکا + فیلم
young journalists club

انتخاباتی تعیین کننده در آمریکا + فیلم

تشدید سرکوب مهاجران در آمریکا + فیلم
young journalists club

نقشه ترامپ برای جبران شکست اسرائیل در غزه + فیلم

تشدید سرکوب مهاجران در آمریکا + فیلم
young journalists club

وزیر دفاع روسیه: مسکو باید فوراً آماده آزمایش هسته‌ای تمام‌عیار شود

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم
۳۱۹۷

سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
۱۴۴۳

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
عواملی که باعث آلزایمر شود + فیلم
۱۱۵۲

عواملی که باعث آلزایمر شود + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
میانگین زمان خالی کردن باتری خودرویی که طولانی مدت خاموش است + فیلم
۱۱۴۲

میانگین زمان خالی کردن باتری خودرویی که طولانی مدت خاموش است + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
فواید فوق العاده زرشک و درمان بیماری‌های خاص + فیلم
۹۰۸

فواید فوق العاده زرشک و درمان بیماری‌های خاص + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.