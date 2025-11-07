باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سومین نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی و سنتی هنرمندان پیشکسوت با حضور هنرمندان پیشکسوت و مسئولان فرهنگی در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.
سیدعباس عظیمی، مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت درباره هدف از برگزاری نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی گفت: ما در اساسنامه خود باید سه هدف را دنبال کنیم که میتوان به انتقال تجارب هنرمندان به جامعه در جهت بالندگی فرهنگی و هنری، برقراری روابط انس بین جامعه هنری و پیشکسوتان و رسیدگی به مسائل و مشکلات اقتصادی اشاره کرد؛ بنابراین با برگزاری هر نمایشگاه این سه هدف دنبال میشود.
عظیمی ادامه داد: هرچند ما امید به فروش در این نوع نمایشگاهها نداریم، ولی جنبه فروش مهم است، تا بتوان حمایت اقتصادی از تولیدکننده به عمل آید. همچنان تاکید میکنم که ما نیاز به بازار بزرگ هنر داریم، تا در ایران راهاندازی شود. راهاندازی این بازار نیاز به حمایت جدی و ستاد ملی دارد. بهنظرم بازار بزرگ هنری ایران میتواند مثل نمایشگاه بینالمللی کتاب در یک مقطع زمانی در یکی از ماههای سال برگزار شود و دستاوردهای بینالمللی به همراه داشته باشد. همچنین میتواند به گردشگری منطقه کمک کند.
مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت برگزاری این نمایشگاه را با سایر نمایشگاههای سطح کشور متمایز دانست و توضیح داد: در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ هنرمند پیشکسوت دارای درجه یک هنری دورهم گرد آمدند و بیش از ۲۰۰ اثر هنری در حوزه تجسمی و سنتی ارائه شده است، که تمام آنها فاخر هستند.