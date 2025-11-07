سرمربی تیم فوتبال پیکان از سمتش استعفا داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از شکست ۱ - ۰ مقابل فولاد خوزستان با انتشار پیامی در صفحه شخصی اش از سمت خود استعفاء داد.

پیکان با ۸ امتیاز در رده پانزدهم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.

متن پیام دقیقی بدین شرح است:

«گاهی گمان نمی‌کنی ولی خوب می‌شود...

گاهی نمی‌شود، که نمی‌شود، که نمی‌شود...

ضمن تقدیر و تشکر بی‌ شائبه از بازیکنان، کادر فنی و پشتیبانی، مدیرعامل عزیز و هیأت مدیره محترم پیکان، استعفای خود را از ادامه فعالیت در باشگاه پیکان اعلام می‌دارم و امید و آرزو می‌کنم این نوع فوتبال با کیفیت با انتخاب فردی اصلح منتج به نتیجه شود...»