سرمربی تیم فوتبال پیکان از سمتش استعفا داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از شکست ۱ - ۰ مقابل فولاد خوزستان با انتشار پیامی در صفحه شخصی اش از سمت خود استعفاء داد.
پیکان با ۸ امتیاز در رده پانزدهم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.
متن پیام دقیقی بدین شرح است:
«گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود...
گاهی نمیشود، که نمیشود، که نمیشود...
ضمن تقدیر و تشکر بی شائبه از بازیکنان، کادر فنی و پشتیبانی، مدیرعامل عزیز و هیأت مدیره محترم پیکان، استعفای خود را از ادامه فعالیت در باشگاه پیکان اعلام میدارم و امید و آرزو میکنم این نوع فوتبال با کیفیت با انتخاب فردی اصلح منتج به نتیجه شود...»