باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "یداله نادری" اظهار داشت: حوالی ظهر امروز (جمعه)، یک دستگاه خودروی سواری ساینا که از خرمآباد به سمت الشتر در حرکت بود، در محدوده پیچهای تنگ شبیخون نرسیده به روستای رباط نمکی به دلیل "تخطی از سرعت مطمئنه و بیتوجهی به مقررات ایمنی" از مسیر خود منحرف و در حاشیه جاده واژگون شد.
وی افزود: بر اثر این حادثه، راننده و سرنشین خودرو که هر دو خانم بودند، به شدت مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند؛ اما متأسفانه راننده به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.
سرهنگ نادری با اشاره به اینکه عجله و شتاب بیمورد عامل اصلی بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی استان است افزود: رعایت صبر، حوصله و آرامش هنگام رانندگی میتواند از وقوع بسیاری از سوانح ناگوار جلوگیری کند.
وی با یادآوری جمله "دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است" تصریح کرد؛ یادآوری ساده، اما مهمی است که رانندگان باید همواره به آن توجه کنند؛ چرا که بیاحتیاطی و شتاب در رانندگی، نهتنها جان راننده و سرنشینان را به خطر میاندازد، بلکه خسارتهای جانی و مالی جبرانناپذیری را نیز بهدنبال دارد.
سرپرست پلیس راه انتظامی استان لرستان ضمن تسلیت به خانواده فرد متوفی، از همه رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنماییورانندگی، زمینه کاهش حوادث تلخ و دردناک جادهای را فراهم کنند.
وی تاکید کرد: حملونقل و ترافیک موضوعی اجتماعی و چندبخشی است و همکاری همه دستگاههای خدماترسان و کاربران جادهها در رعایت مقررات و مسئولیتپذیری میتواند از تکرار چنین حوادث غمانگیزی پیشگیری کرد.
منبع: پلیس لرستان