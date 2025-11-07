باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش روزنامه نیویورک تایمز و به نقل از منابع مطلع، واشنگتن در حال اعمال فشار بر شورای امنیت سازمان ملل است تا قطعنامهای را تصویب کند که طرح صلح دولت ترامپ در خصوص غزه را تثبیت کند.
این منابع به نیویورک تایمز گفتهاند: واشنگتن در شورای امنیت، رویکرد بپذیر یا ترک کن (Take it or Leave it) را در پیش گرفته است.
نماینده آمریکا به همتایان خود در شورای امنیت ابلاغ کرده است که جایگزین طرح صلح ترامپ، فروپاشی توافق است.او دیدارهای دوجانبهای را با همتایان خود از روسیه، چین، فرانسه و انگلیس برگزار کرده است.
همچنین، یک مقام ارشد آمریکایی به نیویورک تایمز گفته است: انتظار میرود که اعضای شورای امنیت امروز (جمعه) ملاحظات کتبی خود را به آمریکا ارائه دهند. دولت ترامپ امیدوار است که پیشنویس این قطعنامه ظرف چند هفته آینده برای رایگیری مطرح شود.
پیش از این ترامپ اعلام کرده بود که زمان رسیدن نیروی بینالمللی استقرار به نوار غزه بسیار نزدیک است و ادعا کرد که امور «تا این لحظه در چارچوب آتشبس، به خوبی پیش میرود.»
پیشتر در روز پنجشنبه، یک مقام ارشد آمریکایی به الجزیره گفت که واشنگتن پیشنویس قطعنامه مربوط به نیروی بینالمللی در غزه را بر اساس طرح ۲۰ بندی دونالد ترامپ برای توقف جنگ در غزه تهیه کرده و آن را به شورای امنیت ارائه داده است.
منبع: کانال تلگرامی الجزیره