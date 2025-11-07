شهردار تهران گفت: مجسمه زانو زدن والرین در برابر شاپور پادشاه ایران پیام‌آور این است که آمریکا و ترامپ که چشم طمع به این خاک دارند، بدانند هیچ راهی جز شکست ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی شهردار تهران، در حاشیه مراسم رونمایی از «زانو زنندگان برابر ایران» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایران سرزمین کهن و عزیز ما و ایران دلیران امروز در برابر آمریکا و ایادی آن که به دنبال تجزیه ایران هستند، ایستاده و در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که آنها هیچ غلطی نتواستند بکنند و به اهداف خود نرسیدند و شکست خوردند.

وی با اشاره به پیام حضور پرشور مردم در این مراسم، خاطرنشان کرد: ملت رشید ایران ۱۳ عنصر مقاومت و اسطوره‌های تاریخی خود را به رخ می‌کشند و مجسمه زانو زدن والرین در برابر شاپور پادشاه ایران پیام‌آور این است که آمریکا و ترامپ که چشم طمع به این خاک دارند، بدانند هیچ راهی جز شکست ندارند.

زاکانی با اعلام اینکه آنها نمی‌توانند چشم طمع به ایران اسلامی داشته باشند، تاکید کرد: مجسمه والرین و برگزاری این مراسم باشکوه پیامی از مقاومت، ایستادگی و برجسته‌سازی از نقاطی از تاریخ است که بزرگان ما با قدرت و نجابت خود دشمنی‌ها را از ایران دور کردند.

شهردار تهران از تداوم برگزاری چنین رویدادهایی در پایتخت خبر داد و گفت: اساس این کار مسیری است که متن جامعه را در پاسداشت بزرگی‌ها و نمادها همراه کند و این حضور پیامی برای آیندگان باشد؛ تلاش ما بر این است که این مسیر ادامه داشته باشد.

زاکانی:
تصمیم‌گیری خلاف قانون درباره حریم صیانت شهر را بر باد می‌دهد
زاکانی: هنوز به استقلال فرهنگی و اقتصادی نرسیده‌ایم
زاکانی: قانون تقسیمات کشوری شامل طرح جامع تهران نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چی بگم از داماد شما چه خبر شهرداری دکان خودتون کردید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
در طول تاریخ بارها قسمتی از ایران را جدا کرده اند و بخصوص در تاریخ معاصر روسیه و انگلیس چیزی از ایران بزرگ نگذاشتند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ایران بیشه دلیران است ای کاش تغییرات روز به روز به نفع مردم و اعتبار مردم و کشور رقم بخورد
۰
۲
پاسخ دادن
