جنبش حماس صدور حکم بازداشت نتانیاهو و ۳۶ مقام اسرائیلی دیگر توسط دادستانی استانبول را ستود و آن را نشانه عدالت و انسانیت ترکیه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش مقاومت اسلامی حماس، اقدام دادستان کل جمهوری استانبول در صدور حکم بازداشت ۳۷ مقام اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، و همچنین یوآو گالانت و اسرائیل کاتس (وزرای جنگ سابق و فعلی)، را مورد ستایش و تقدیر قرار داد.

این جنبش در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: این گام قابل قدردانی، مواضع اصیل مردم و رهبری ترکیه را تأیید می‌کند که طرفدار ارزش‌های عدالت و انسانیت هستند و به پیوند‌های اخوتی که آنها را به مردم مظلوم فلسطین وصل می‌کند، پایبندند.

حماس افزود: مردم فلسطین با زشت‌ترین جنگ نسل‌کشی تاریخ مدرن، به دست جنایتکاران جنگیِ رهبران اشغالگر فاشیست، روبه‌رو بوده‌اند و همچنان هستند.

حماس از تمام کشور‌های جهان و نهاد‌های قضایی آنها خواست تا حکم‌های قانونی برای پیگرد رهبران تروریست اشغالگر صهیونیستی در هر مکانی صادر کنند و برای کشاندن آنها به دادگاه‌ها و پاسخگو کردنشان در قبال جنایات علیه بشریت، تلاش نمایند.

ساعاتی پیش دفتر دادستانی کل استانبول حکم بازداشت نتانیاهو و شماری دیگر از مقامات اسرائیلی را به اتهام ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه صادر کرده بود.

این حکم‌های بازداشت پس از آن صادر می‌شود که کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، در اواسط سپتامبر گذشته درخواست تسریع در صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت را مطرح کرده بود. خان در آن زمان فاش کرده بود که برای صادر نکردن این حکم‌های بازداشت، تحت فشار برخی از رهبران جهان قرار گرفته بود.

منبع: المیادین