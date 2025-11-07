ترامپ در دیدار با اوربان از احتمال معافیت مجارستان از تحریم‌های نفتی روسیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جریان نشستی با «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان در کاخ سفید، ضمن تمجید از موضع سختگیرانه او در مورد مهاجرت، اعلام کرد که می‌تواند مجارستان را از تحریم‌های واردات انرژی روسیه معاف کند.

ترامپ همچنین از رهبران اروپایی خواست تا به اوربان که بار‌ها با دیگر سران اتحادیه اروپا بر سر مسائل مهاجرت، دموکراسی و حاکمیت قانون درگیر شده است، احترام بیشتری بگذارند.

ترامپ روز جمعه در حالی که در کنار اوربان در کاخ سفید نشسته بود، گفت: «من فکر می‌کنم آنها باید به مجارستان احترام بگذارند. به این رهبر بسیار بسیار قوی احترام بگذارند، زیرا او در مورد مهاجرت درست گفته است.»

اوربان گفته است که می‌خواهد برنامه‌هایی را برای نشستی بین ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ترتیب دهد. 

این نشست به عنوان آزمونی برای لغو تحریم‌های جدید کاخ سفید علیه بزرگترین شرکت‌های نفتی روسیه تلقی می‌شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا ابتدای آبان ماه روس‌نفت و لوک‌اویل، دو غول نفتی روسیه را تحریم کرده و بانک‌ها و نهاد‌های مالی خارجی که با این دو شرکت ارتباط داشته باشند را به تحریم ثانویه تهدید کرد.

با این حال، این دو شرکت همچنان به صادرات فرآورده‌های نفتی به مجارستان و اسلواکی ادامه می‌دهند. مجارستان اعلام کرده است که به دلیل نداشتن منبع قابل اعتماد دیگری برای نفت، خواستار معافیت از این تحریم‌ها است.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا می‌تواند مجارستان را از تحریم‌های ثانویه معاف کند، گفت: «ما در حال بررسی این موضوع هستیم، زیرا تهیه نفت و گاز از مناطق دیگر برای مجارستان بسیار دشوار است.

او گفت: «مجارستان کشور بزرگی است، اما دریا ندارد. بندر ندارد؛ بنابراین با مشکل رو‌به‌رو هستند.» ترامپ ادامه داد: «سایر کشور‌های اروپایی این مشکلات را ندارند و نفت و گاز زیادی از روسیه می‌خرند؛ و همانطور که آنها می‌دانند، من از این موضوع بسیار نگران هستم.»

بلومبرگ گزارش داد که اوربان قرار است در ازای این معافیت تحریمی، به ترامپ قول خرید گاز طبیعی مایع و سوخت هسته‌ای از آمریکا را بدهد. در همین حال، منابع مجارستانی می‌گویند که اوربان به دنبال سفر ترامپ به بوداپست است تا شانس خود را در آستانه انتخابات آینده کشورش تقویت کند.

منبع: گاردین

