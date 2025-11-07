باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین روز از مسابقات قهرمانی آسیا جودو نابینایان و کم بینایان که در قزاقستان در حال برگزاری است، مهدی برجلو در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم در دور اول قرعه استراحت داشت، در دور دوم قزاقستان را شکست داد و در دور سوم با ناداوری شکست خورد و در دور چهارم با برد مقابل حریف تایلندی به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت.

همچنین نوید فرخزاد پس از پیروزی در نخستین مبارزه مقابل حریف هندی، در ادامه برابر نمایندگان ازبکستان و قزاقستان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در دومین روز از این رقابت‌ها فردا شنبه ۱۷ آبان موسی غلامی در وزن منهای ۹۵ کیلوگرم، علی نوایی و امیرحسین نیمروزی در وزن +۹۵ کیلوگرم به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

رقابت‌های جودو قهرمانی آسیا نابینایان و کم بینایان تا ۱۸ آبان در قزاقستان ادامه دارد.

منبع: ایسنا