در نخستین روز از رقابت‌های قهرمانی جودوی نابینایان و کم‌بینایان آسیا که در قزاقستان در حال برگزاری است، جودوکار ایران در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین روز از مسابقات قهرمانی آسیا جودو نابینایان و کم بینایان که در قزاقستان در حال برگزاری است، مهدی برجلو در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم در دور اول قرعه استراحت داشت، در دور دوم قزاقستان را شکست داد و در دور سوم با ناداوری شکست خورد و در دور چهارم با برد مقابل حریف تایلندی به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت.

همچنین نوید فرخزاد پس از پیروزی در نخستین مبارزه مقابل حریف هندی، در ادامه برابر نمایندگان ازبکستان و قزاقستان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در دومین روز از این رقابت‌ها فردا شنبه ۱۷ آبان موسی غلامی در وزن منهای ۹۵ کیلوگرم، علی نوایی و امیرحسین نیمروزی در وزن +۹۵ کیلوگرم به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

رقابت‌های جودو قهرمانی آسیا نابینایان و کم بینایان تا ۱۸ آبان در قزاقستان ادامه دارد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: جودو نابینایان ، جودو قهرمانی آسیا
خبرهای مرتبط
مسابقات جودو نابینایان قهرمانی آسیا؛
طلای آسیا بر گردن علی نوایی/ سلام نظامی قهرمان به پرچم ایران
بازی‌های کشورهای اسلامی؛
خاک‌خواه مقابل جودوکار ترکیه شکست خورد
پس از عملکرد خوب در بحرین؛
میراسماعیلی: جودو ایران به این مدال‌ها نیاز داشت؛ در ریاض هم ناامید نیستیم
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
رژه کاروان ورزشی ایران در افتتاحیه بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این رییس انجمن جودو و سرمربی نابینایان قصد ندارند دست از سر جودو بردارند ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این رییس انجمن جودو نابینایان هروقت شکست میبیند ناداوری را مطرح میکند . چهل سال شگردش همین است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
به به میبینم دوستان ارش بی کمان مطلب میزنن برادر من تبریک بگو اختلاف کنار بگذارید ببینید وضعیت جودو ایران به گجا کشیده شده
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
آخرین اخبار
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
انتخابات هیات اجرایی ISSA اردیبهشت سال آینده در ریاض برگزار می‌شود
پرسپولیس دنبال ابطال تصمیم اصلاحی کمیته استیناف برای بازی با تراکتور
مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه رسید
یونین برلین کاری که بزرگان اروپا نتوانستند انجام دهد را عملی کرد/ دورتموند و لایپزیش از توقف بایرن استفاده نکردند + فیلم
نئوم ۱ - ۳ النصر/ اسب یاران رونالدو برای قهرمانی زین شد
یکه تازی نساجی مازندران در لیگ یک فوتبال