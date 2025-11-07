ترامپ با ابراز نارضایتی از ادامه خرید نفت روسیه توسط کشور‌های اروپایی، تاکید کرد که اگرچه اروپا در ناتو همکاری می‌کند، اما این خرید‌ها خوب نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -  دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دیدار با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، در کاخ سفید، از ادامه خرید نفت روسیه توسط کشور‌های اتحادیه اروپا ابراز نارضایتی کرد، با وجود آنکه تأکید کرد روابط خوبی با سران اروپایی دارد.

ترامپ در این دیدار ادعا کرد: «همه آنها دوستان من هستند. فکر می‌کنم سران اروپا دوستان من هستند. ما خیلی خوب با هم کنار می‌آییم و آنها هر کاری را که ازشان خواسته‌ام، در رابطه با پیمان ناتو و موارد دیگر، انجام می‌دهند. تنها کاری که آنها همچنان انجام می‌دهند، خرید نفت از روسیه است، که این اصلاً خوب نیست.»

لازم به ذکر است که ترامپ تحریم‌ها علیه شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه را تشدید کرده و از کشور‌های اتحادیه اروپا می‌خواهد که از منابع انرژی ارزان روسیه صرف‌نظر کنند و به خرید منابع آمریکایی روی بیاورند؛ امری که هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد اروپا تحمیل می‌کند.

 رئیس‌جمهور آمریکا از سیاست افزایش تعرفه‌های گمرکی بر واردات از قاره اروپا استفاده کرد؛ اقدامی که پاسخ سریع سران اروپایی را در پی داشت و آنها را وادار ساخت تا برای قطع کامل وابستگی به منابع انرژی روسیه طی چند سال آینده برنامه‌ریزی کنند.

از سوی دیگر، ترامپ در دیدار با نخست‌وزیر مجارستان تأکید کرد که با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه بوداپست، در حال بررسی معافیت مجارستان از تحریم‌های نفتی روسیه است.

منبع: آر تی

