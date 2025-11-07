باشگاه پرسپولیس بعد از انتشار شعار توهین آمیز هوادارانش علیه باشگاه استقلال در رسانه این باشگاه، مسئول انتشار ویدئو را اخراج کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس درحالی در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، سه بر صفر برابر استقلال خوزستان به برتری رسید که پس از این بازی، حاشیه عجیبی برای سرخ‌ها رخ داد.

بعد از پایان بازی، درحالی که بازیکنان و مربیان پرسپولیس درحال خوشحالی بودند و هواداران پرسپولیس این تیم را به شکل ایسلندی تشویق می‌کردند، برخی روی سکو‌ها شعار‌هایی توهین آمیز علیه باشگاه استقلال سر دادند و باشگاه پرسپولیس هم ویدئوی این توهین‌ها را در صفحه رسمی خود منتشر کرد. البته این ویدئو دقایقی بعد حذف شد، اما این پایان کار نبود و با دستور پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، مسئول انتشار ویدئو از کار خود برکنار شد.

بعد از این موضوع باشگاه استقلال هم در بیانیه‌ای اعلام کرد:

در پهنهٔ سبز فوتبال، که میدان پهلوانی و جوانمردی است، گاه صدای ناهنجار بی‌اخلاقی، حریم احترام و شرافت را می‌شکند. آن‌گاه که پای احساسات و تعصبات به میان می‌آید، انتظار می‌رود فرهیختگی و انسانیت، فراتر از رنگ پیراهن‌ها بدرخشد.

با کمال تأسف و اندوه، شاهد رویداد‌های ناخوشایند پس از دیدار اخیر بودیم؛ رویدادی که نه تنها جمعی از هواداران یک تیم مشخص، با هتک حرمت و رفتاری وقیحانه، دامن قداست رقابت تاریخی و پرغرور دو تیم بزرگ کشور را آلودند، بلکه متأسفانه رسمیت یافتن و انتشار این اقدام ناپسند از مجاری رسمی آن تی، زخم را عمیق‌تر کرد. این حرکت، نه تنها رفتاری بی‌شرمانه که نقض آشکار منشور اخلاقی ورزش و توهین به شعور میلیون‌ها هوادار اصیل و باشرف باشگاه بزرگ استقلال است.

در برابر این صحنه‌های تأسف‌بار، محکومیت قاطع و بی‌چون و چرای خود را اعلام می‌داریم. حمایت رسمی از چنین رفتار‌های بی‌ادبانه‌ای، تنها موجب تعمیق شکاف‌ها و خدشه‌دار شدن روح ورزش و رقابت سالم می‌شود. این اقدام، خاری است بر جان فوتبال ایران و ضربه‌ای است به حیثیت جامعهٔ ورزشی ما.

اما در این میان، باید یادآور شد باشگاه استقلال، این نهاد سترگ و تاریخ‌ساز، با کارنامه‌ای درخشان و میراثی سرشار از افتخار، همواره نماد استواری، اصالت و بزرگ‌منشی بوده است. هواداران فهیم و باشعور استقلال، که در طول دهه‌ها، در شادی و سختی، با غیرت و متانت از رنگ آبی‌شان پاسداری کرده‌اند، سزاوار هیچ‌گونه بی‌احترامی و توهین نیستند. تاریخ پرشکوه و پرافتخار این باشگاه، گواه روشنی بر ظرفیت و عمق ریشه‌هایش در جان مردم این سرزمین است.

از خداوند متعال مسئلت داریم که خرد و متانت، بار دیگر بر میادین ورزشی ما سایه افکند و به همهٔ دست‌اندرکاران و هواداران یادآوری کند که فوتبال، آیینهٔ شرافت، احترام و پهلوانی است. باشد که در سایهٔ اخلاق و احترام متقابل، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر این ورزش محبوب میهن عزیزمان باشیم.

پاینده ایران و ایرانی

منبع: ایسنا