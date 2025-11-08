باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ فرماندار شهرستان ماکو در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان آذربایجان‌غربی که با هدف بررسی راهکار‌های جلب و جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ماکو برگزار شد، با تأکید بر ضرورت جهت‌دهی به صادرات و واردات، منطقه آزاد ماکو را «کانال سوئز در خشکی» خواند و بر هم‌افزایی کامل میان فرمانداری و سازمان منطقه آزاد در مسیر توسعه پایدار و رونق اقتصادی تأکید کرد.

شهلا تاجفر در نشست مشترک با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: منطقه آزاد ماکو باید پایگاه صادرات و نقطه ثقل تجارت شمال‌غرب کشور باشد و ظرفیت‌های ویژه آن باید در مسیر توسعه متوازن و به نفع مردم منطقه به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بی‌بدیل این منطقه در حوزه‌های صنعتی، مرزی و لجستیکی گفت: منطقه آزاد ماکو و فرمانداری یک روح در دو بدن هستند و خود را تافته جدا بافته نمی‌دانیم؛ هم‌افزایی، همدلی و وفاق، مسیر تحقق توسعه پایدار را هموار خواهد کرد.

استانداران و فرمانداران مسئول مستقیم امور مرزی هستند

تاجفر با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت مرزنشینان تصریح کرد: براساس دستور ریاست محترم جمهوری، استانداران مسئول مستقیم امور مرزی هستند و این تفویض اختیار از سوی استانداری به فرمانداران مرزی نیز انجام گرفته است تا در جهت تسهیل امورات مرزی و بهبود معیشت مرزنشینان اقدامات مؤثری صورت گیرد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری باید منجر به توسعه پایدار و نفع مستقیم مردم شود و برنامه دولت در استان، توسعه شبکه ریلی است و این حوزه نیازمند حضور جدی سرمایه‌گذاران است که امید داریم سرمایه‌گذاران با مطالعه ظرفیت‌های شهرستان، در زمینه تأسیس کارخانجات صنایع تبدیلی به‌ویژه در حوزه لبنیات ورود پیدا کنند.

همایش سرمایه گذاری ماکو آخر آذر ماه برگزار می شود

فرماندار ماکو با اشاره به جایگاه کنونی منطقه آزاد ماکو از برگزاری همایش سرمایه گذاری در این منطقه اواخر آذرماه خبر داد و گفت: جایگاه امروز ما شایسته ظرفیت‌های عظیم این منطقه و مردم آن نیست و باید با همت جمعی و استفاده از مشوق‌های منطقه آزاد، مسیر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تسهیل کنیم لذا حضور سرمایه‌گذاران نقش بسزایی در رونق هاب لجستیکی و گسترش چرخه اقتصادی خواهد داشت.

تاجفر با تأکید بر نگاه جامع به سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: تعریف توسعه در منطقه آزاد ماکو تنها در مگاپروژه‌ها خلاصه نمی‌شود؛ ما از سرمایه‌گذاران خرد که بتوانند در معیشت و اشتغال مردم تأثیرگذار باشند نیز استقبال می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری نیز کار‌های بسیاری می‌توان انجام داد افزود: بزرگ‌ترین ظرفیت شهرستان ماکو در حوزه گردشگری نهفته است و با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان این ظرفیت را به موتور محرک اقتصاد منطقه تبدیل کرد.

منطقه آزاد ماکو قلب تپنده تجارت خاورمیانه است، اما مردمانش از امتیازات آن بی‌بهره است

مدیر اتاق بازرگانی ارومیه هم در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی منطقه آزاد ماکو در ترانزیت و تجارت بین‌المللی، از محروم‌ماندن مردم این منطقه از مزایای اقتصادی و توسعه‌ای انتقاد کرد و خواستار همت جمعی سرمایه گذاران برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری شد.

قاسم کریمی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر منطقه آزاد ماکو گفت: منطقه آزاد ماکو با بیش از ۳۸۰ هزار هکتار مساحت در حقیقت خاورمیانه‌ای کوچک از نظر موقعیت ژئو‌اکونومیک است، اما متأسفانه مردم آن از کمترین امتیازات بهره‌مندند.

وی افزود: ماکو بزرگ‌ترین مرز زمینی کشور را در خود جای داده است، با این حال نرخ فلاکت در منطقه بیش از ۵۰ درصد گزارش می‌شود که نشان از لزوم همت همگانی برای تغییر این وضعیت دارد.

قوانین روند سرمایه‌گذاری و تجارت پیچیده است

کریمی ضمن انتقاد از پیچیدگی قوانین در روند سرمایه‌گذاری و تجارت تصریح کرد: تردد خودرو‌های مناطق آزاد تا مرکز استان یک موضوع کوچک هنوز درگیر مشکلات اجرایی است و قوانین موجود پاسخگوی نیاز توسعه‌ای این منطقه نیست.

مدیر اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های گمرک بازرگان گفت: قدیمی‌ترین گمرک زمینی ایران در آذربایجان‌غربی، یعنی گمرک بازرگان، سالانه ۱۰‌ ها میلیارد دلار ترانزیت را ثبت می‌کند و بیشترین حجم صادرات زمینی کشور از همین گمرک انجام می‌گیرد لذا باید تلاش کنیم تا این مرز به هاب صادرات کشور تبدیل شود.

سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ماکو، انتخاب تیست وظیفه‌ است

وی معیشت مردم را دغدغه اصلی امروز دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ماکو، نه یک انتخاب بلکه وظیفه‌ای جمعی برای همه مسئولان، سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی است و راه‌اندازی واحد‌های تولیدی، رمز اصلی خروج از وضعیت موجود و حرکت به‌سوی توسعه پایدار است.