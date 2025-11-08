باشگاه پرسپولیس بعد از پایان بازی با استقلال خوزستان درباره ویدیوی جنجالی واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از پیروزی ارزشمند پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان که با تلاش تک‌تک بازیکنان و اعضای کادر فنی همراه شد، تیم رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس برای مطلع کردن هوادارانی که نتوانستند در ورزشگاه شهدای شهر قدس تیم را همراهی کنند، اقدام به انتشار ویدئو‌هایی از حال و هوای ورزشگاه نمود تا میلیون‌ها هوادار ارتش سرخ از فضای ورزشگاه که با تشویق ایسلندی اوسمار همراه بود نیز مطلع شوند.

یکی از ویدیو‌ها که انتخاب چندثانیه‌ای تدوینگر از تشویق‌های هواداران بوده است محل بحث قرار گرفته است. در این بین باتوجه به چندصدایی بودن شعار‌ها روی سکوی ورزشگاه، طبعا در پس‌زمینه انواع و اقسام شعار‌ها شنیده می‌شود که بسیاری از آنها چندان واضح و شفاف به گوش نمی‌رسد و در ویدیوی مربوطه هم وضوح لازم در مورد محتوای شعار وجود ندارد.

با این حال برای جلوگیری از سوءتفاهم‌های احتمالی، ویدئوی مدنظر از استوری صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس پاک شد.

ذکر این نکته ضروری‌است که در شعار‌های مطرح شده در ورزشگاه هیچ اسمی از باشگاهی، آورده نشده است. باشگاه پرسپولیس همیشه حامی اخلاق بوده و این موضوع را به هواداران محترمش نیز توصیه می‌کند.

Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۸:۳۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
از پرسپولیسی انتظار بیشتر از این داشتید؟؟؟!!!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
شعارتوهین آمیزرخ داده و درهرصورت اصل قضیه راانکار نمی کند حالا هرتیمی که طرف مخاطب باشد بنابراین سعی برتوجیه نداشته باشید.
۰
۲
پاسخ دادن
