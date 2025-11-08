باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سرخپوشان برابر تیم استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: پرسپولیسی‌ها بازی خوبی را انجام دادند و از همه داشته‌های خود به نحو احسن و با کیفیت خوب استفاده کردند. به نظرم شرایط سرخپوشان باید همین گونه باشد و روندشان بهتر شده است. همچنین حالت تهاجمی این تیم باید تغییر پیدا کند تا بتواند کامل‌تر و بهتر از بازی‌های قبل باشد. من فکر می‌کنم پرسپولیس روز خوبی را سپری کرد. با توجه به بازیکنانی که در خط حمله داشت، توانست خودش را جزو مدعیان قهرمانی قرار بدهد. به نظرم پرسپولیس با تعطیلی پیش رو کیفیت بهتری را خواهد داشت.

درخشان درباره اینکه استقلال خوزستان اصلا تمرین نکرده بود، گفت: استقلال خوزستان تیم جوانی هست، که بازیکنانش تلاش زیادی کردند و با وجود مشکلات زیاد به این بازی آمدند. وقتی تیمی چنین مشکلاتی دارد به طور حتم نمی‌تواند نتایج خوبی بگیرد. آنها با یک انگیزه خوب وارد لیگ شدند و تلاش زیادی کردند و بازی‌های خوبی ارائه کردند، اما وقتی تیمی وارد لیگ می‌شود اگر نمی‌تواند با تیم‌های دیگر برابری کند، حداقل مقداری از تیم‌های دیگر پایین‌تر باشد نه اینکه فاصله اش آن قدر زیاد باشد که اختلاف زیادی با تیم متمول داشته باشد. بازیکنان استقلال خوزستان خوب بازی کردند و پابه پای بازیکنان پرسپولیس جنگیدند و فوتبال بازی کردند و تلاششان برای ارائه بازی خوب بود، اما با توجه به اینکه هفته گذشته تمرین نکردند و مشکلات روحی و روانی داشتند، نتوانستند نتیجه بگیرند. البته این تیم اهوازی سعی خود را کرد و تلاشش قابل ستایش بود.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه اولین حضور اوسمار روی نیمکت سرخپوشان چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به هر حال شروع خوبی بود و باید ببینیم که رفته رفته این شرایط بهتر خواهد شد یا نه! من اعتقاد دارم شرایط سرخپوشان بهتر خواهد شد. ان شاء الله پرسپولیس در ادامه بازی‌ها هم همینطور بازی کند و برنده شود.

درخشان درباره اینکه استفاده همزمان از بیفوما و اروونوف در این بازی را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به نظرم خیلی خوب بود. به هر حال باید از بازیکنان خریداری شده استفاده کنیم و این بازیکنان باکیفیت هستند و می‌توانند به پرسپولیس خیلی کمک کنند. ما برای چه چیزی آنها را خریدیم؟ اینها بازیکنان خوبی هستند که باید از آنها استفاده می‌شد، اما متاسفانه ما کمتر از آنها استفاده کردیم و همین موضوع به ضرر خودمان تمام شد و نتوانستیم از داشته‌های خود خوب استفاده کنیم. من فکر می‌کنم اوسمار دارد از بیفوما و اورونوف به خوبی استفاده می‌کند و این ۲ بازیکن می‌توانند خیلی به پرسپولیس کمک کنند.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان در این بازی فرصت سوزی زیادی داشتند، گفت: به نظرم خوب است. اگر ما بتوانیم موقعیت‌های زیادی را خلق کنیم در آینده این فرصت‌ها را تبدیل به گل می‌کنیم و یک تیم کامل و یکدست می‌شویم.

او درباره اینکه تعطیلات فیفا دی به نفع پرسپولیس است یا به ضررش تمام می‌شود، گفت: به نظرم این تعطیلات به نفع پرسپولیس است، چون اوسمار می‌تواند با بازیکنان بیشتر کار کرده و مشکلات و معایب تیم را برطرف کند، تا بتواند تیم را کاملتر کند.

درخشان درباره اینکه بازی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: بازی سختی برای هر ۲ تیم است. پرسپولیس به سمت آمادگی بهتر می‌رود. من فکر می‌کنم شانس برد پرسپولیس در این بازی بیشتر است.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان می‌توانند قهرمان شوند، گفت: بله، پرسپولیس جزو مدعیان قهرمانی است و می‌تواند قهرمان لیگ شود.