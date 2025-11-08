تیم پرسپولیس با هدایت اوسمار، برخلاف نسخه محتاط هفته‌های پیشین، با جسارتی مناسب برابر تیم استقلال خوزستان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالصمد ابراهیمی* تیم فوتبال پرسپولیس این‌بار با سه گل زیبا و البته چند موقعیت از کف‌رفته، استقلال خوزستان را در روزی که شانس هم چندان یاری نمی‌کرد، از پیش‌ِرو برداشت؛ اما ارزش این پیروزی نه در عدد گل‌ها، که در کیفیت نوظهور بازی سرخ‌پوشان بود.

تیم اوسمار، برخلاف نسخه‌ محتاط هفته های پیشین، با جسارتی مناسب پا به میدان گذاشت: چیدمانی دو‌مهاجمه، فشردگی در فاز حمله و سرعت در انتقال از میانه به عمق، نشانه‌هایی از بازگشت یک تیم با انگیزه را به همراه داشت. حرکات ترکیبی، موج دوم هجومی و نفوذ از پشت محوطه جریمه، همگی گواهی است بر آن‌که پرسپولیس دوباره در مسیر بردن قرار گرفته است.

 وجه تمایز آشکار میان تیم فعلی و تیم هاشمیان در همین آمادگی ذهنی برای بردن خلاصه می‌شود؛ پرسپولیسِ اوسمار دیگر تیمی نیست که پس از گل به عقب بنشیند و به احتیاط پناه ببرد، بلکه عطش استمرار حمله و میل به سنگین‌تر کردن کفه‌ی نتیجه در ذات بازی آنان تزریق شده است.

 دیدیم که ساختار تازه نه بر پایه‌ی ترس از اشتباه، بلکه بر اعتقاد به توان تیمی و ترکیبی بنا شده و هر چه گذر زمان پیش‌تر رود، این پرسپولیسِ بالیده در هجوم و هوشمند در مالکیت، بیش از پیش به چهره‌ی اصلی خویش بازخواهد گشت. این تازه آغاز راهی جدید است. گام های بعدی را محکم تر بردارید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
کادرپرپولیس وبازیکنها و چندتا هوادار نما برای هاشمیان توسعه کردند تادرتیم مربی ایرانی نتیجه نگیرد
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بابک پیروزی از خود بیخود شدند به هواداران استقلال توهین های زننده زدند متاسفانه بازیکنها ومادر هم راهی کردند بهتر است پیروزی نتیجه نگیرد نتیجه بگیرد اصول اخلاقی را زیر پا میگذارد
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
درست است که اسمار مربی خوبی است ، ولی این نتیجه
حاصل کار خوب هاشمیان و کادر فنی است !!!
نتیجه اقدامات اسمار، در نیم فصل دوم مشخص می شود !
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
همینطوره
Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۰۹:۳۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باز جوگیری طرفدارا و رسانه ها و خبرنگارای ایرانی شروع شد
بذارید دوتا بازی بگذره بعد اینجور مطالب رو کار کنید
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اوسمار در نیم فصلی که سرمربی پرسپولیس بود هم با همین سبک هجومی بازی می کرد و این چیز تازه ای نیست. قطعا تا پایان فصل همین روبه را ادامه خواهد داد.
