به گفته مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی تعداد پرونده‌های قصور پزشکی در استان امسال ۷.۷ کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - عزیزی مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۷۴ پرونده قصور پزشکی، پزشکی قانونی و روانپزشکی در استان به نتیجه رسیده است.

او با اشاره به پرونده‌های قصور پزشکی به نتیجه رسیده در استان افزود: از ۳۶ پرونده منتج به نتیجه، ۱۷ پرونده به محکومیت و ۱۹ به تبرئه شدن پزشکان منجر شده است.

عزیزی اظهار کرد: تعداد پرونده‌های قصور پزشکی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۷.۷ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی بیان کرد: امسال ۲۰ پرونده پزشکی قانونی در استان منجر به اعلام نظر کارشناسان شده که نسبت به ۶ ماهه نخست پارسال ۲۵ درصد کاهش یافته است.

او گفت: پرونده‌های روانپزشکی استان نیز که با کاهش ۲۸ درصدی نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ همراه بوده، ۱۸ مورد بوده است.

