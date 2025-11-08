شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم سوگواری دهه اول فاطمیه در شهرستان قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه به روز‌هایی گفته می‌شود که شیعیان به یاد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) عزاداری می‌کنند. در این روز سوگواران حضرت فاطمه زهرا (س) در محافل عزاداری و سوگواری گرد هم می‌آیند و به ساحت مقدس دخت نبی اکرم ادای احترام می‌کنند. به همین مناسبت مردم شهرستان قم نیز در حسینیه‌ها و تکایا گرد هم آمدند و مراسم سوگواری برگزار کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

