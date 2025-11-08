شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم سوگواری دهه اول فاطمیه در شهرستان قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه به روز‌هایی گفته می‌شود که شیعیان به یاد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) عزاداری می‌کنند. در این روز سوگواران حضرت فاطمه زهرا (س) در محافل عزاداری و سوگواری گرد هم می‌آیند و به ساحت مقدس دخت نبی اکرم ادای احترام می‌کنند. به همین مناسبت مردم شهرستان قم نیز در حسینیه‌ها و تکایا گرد هم آمدند و مراسم سوگواری برگزار کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

گزارش تصویری از حال و هوای ایام فاطمیه در قم

مراسم سوگواری ایام فاطمیه

گزارش تصویری از حال و هوای ایام فاطمیه در قم

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: ایام فاطمیه ، سوژه خبری ، مراسم سوگواری
خبرهای مرتبط
قم در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + عکس
قم در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم
شهروندخبرنگار اصفهان؛
برپایی چایخانه حضرت زهرا (س) در آستان مقدس هلال بن علی (ع) + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آخرین اخبار
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه
گوشه‌هایی از دود غبارآلود اهواز از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
کمبود امکانات، دغدغه تولیدکنندگان مبل در چهاردانگه شد
نگرانی خریداران سهند از تاخیر در تحویل خودرو