سخنگوی مرکز مبادله گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۳۵ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۳۵ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۵۸۳ کیلوگرم شمش به ارزش ۲۵.۶ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.

در ادامه این مقام مسئول اظهار کرد: مرکز مبادله ایران فردا یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه میزبان یکصد و سی‌وسومین حراج شمش طلا خواهد بود.

او افزود:متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ امروز شنبه ۱۷ آبان، در یکصد و سی و یکمین حراج این مرکز شرکت کنند.

گفتنی است، وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار خواهد بود.