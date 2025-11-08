باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای فارس بر اهمیت توسعه همکاری رسانهها با مجموعه جهاد کشاورزی و کشاورزان عزیز در ارتقاء شاخصهای فرهنگسازی، آموزش و معرفی ظرفیتهای این بخش تأکید کرد.
او گفت: بخش کشاورزی از اصلیترین محورهای رشد اقتصادی استان فارس است و رسانه میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای گستردهی خود، و همکاری سازمان جهاد، نقشی مؤثری در ترویج و اطلاعرسانی علمی، آموزش عمومی و ارتقای امنیت غذایی ایفا کند.
مدیرکل صدا و سیمای فارس با بیان اینکه کشاورزی از مشاغل مقدس و حیاتی کشور است افزود: تقویت انگیزه و علاقه در جامعهی کشاورزی، در گرو تولید محتوای برنامههای تخصصی و ساختار و قالب خلاقانه است؛ رسانه باید با زبان ساده و اقناعی، ارزش کار کشاورزان عزیز را در ذهن مردم و نسل جوان ماندگار کند.
رئوف با اشاره به تجربه موفق رویداد ملی «ایرانجان» در استان فارس گفت: در این طرح حدود چهارصد میانبرنامه کوتاه نیز تولید شد که بهصورت گسترده در جدول پخش ضریب خورد و موجب معرفی ظرفیتهای کشاورزی استان و معرفی نمونههای موفق کشاورزی استان در جهان مانند انجیرستان دیم استهبان و دیگر مناطق کشاورزی استان شد.
او افزود: ظرفیت آنتن بیستوچهارساعته صدا وسیمای فارس فرصت پخش مستمر برنامههای مرتبط با کشاورزی را فراهم مینماید و میتواند با همکاری جهاد و تامین منابع مالی برای تولید حجم برنامهها در بخش کشاورزی را افزایش داد.
مدیرکل صدا و سیمای فارس گفت: جهاد کشاورزی خود یک رسانهی اثرگذار است و لازم است ساختار ارتباطی منسجمی میان دو مجموعه شکل گیرد تا پیامهای آموزشی و فرهنگی بهدرستی به مردم و کشاورزان منتقل شود.
او، رادیو را بستر مؤثر این ارتباط دانست و افزود: بسیاری از کشاورزان در حین کار با رادیو همراهاند، از اینرو ایجاد ایستگاههای اطلاعرسانی در جدول پخش برنامههای رادیویی میتواند گامی مهم در ترویج علمی کشاورزی باشد.
رئوف در ادامه با تأکید بر پیگیری و نظارت بر طرحهای اجراشده گفت: برنامهریزی زمانی مؤثر است که پیگیری و ارزیابی مستمر وجود داشته باشد.
او اجرای طرح «از مزرعه تا سفره» را اقدامی مفید در جهت عرضه مستقیم محصولات کشاورزی دانست که با همراهی نهادهایی مانند شهرداری و استانداری نیاز به پایش مستمر دارد.
رئوف با اشاره به اهمیت استفاده از فضای مجازی در معرفی ظرفیتهای بخش کشاورزی افزود: ایجاد شبکهای از فعالان رسانهای در بین کشاورزان استان، میتواند به معرفی ظرفیتها و راهاندازی پویشهای ترویجی و فرهنگی و آموزشی کمک کند.
مدیرکل صدا و سیما همچنین پیشنهاد کرد زیرساختهای اطلاعرسانی و تجهیزات اعم از دوربین و ستهای تدوین و همچنین تربیت فعالان رسانهای در سازمان جهادکشاوری استان نیازمند حمایت و بروز رسانی تجهیزات است
رئوف در پایان تصریح کرد: صدا و سیمای فارس با تعامل با جهاد کشاورزی آمادهی همکاری، حمایت و انعکاس دستاوردهای کشاورزی استان در قالب برنامههای رادیویی، تلویزیونی و خبر و فضای مجازی است و این همافزایی میتواند جریان دائمی آموزش و ترویج ارتقاء حوزه کشاورزی استان را رقم زند.
حجتالاسلام و المسلمین صبور مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی فارس نیز گفت: باید از ظرفیت رسانه برای الگوسازی فعالان کشاورزی و تقویت انگیزه تولیدکنندگان بهره برد.
او با اشاره به روحیه جهادی مدیرکل صدا وسیمای فارس افزود: تشکیل اتاق فکری مشترک با حضور کارشناسان کشاورزی و رسانه، به هدفمند شدن برنامههای آموزشی و ترویجی کمک میکند.
صبور تأکید کرد: معرفی چهرههای موفق بخش کشاورزی و فرهنگسازی مصرف بهینه از طریق رسانه میتواند به کاهش هدررفت محصولات تا حدود ۵۰ درصد منجر شود.
در ادامه این نشست احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، گفت: جهاد کشاورزی باید با نگاه جهادی و اتکاء به خرد جمعی در مسیر ارتقای فرهنگ تولید و مصرف حرکت کند و از ظرفیت رسانه برای بیان واقعیتها و مطالبهگری مشکلات جامعه کشاورزی بهره گیرد.
بهجت حقیقی با تأکید بر نقش محوری رسانه در مدیریت افکار عمومی کشاورزان و ذینفعان بخش کشاورزی بیان کرد: اگر مباحث فرهنگی و آگاهیبخشی به درستی از طریق رسانه منتقل نشود، بخش عمدهای از هزینههای اداره کشور افزایش خواهد یافت.
رئیس جهاد کشاورزی فارس با اشاره به لزوم ایجاد اتاق فکر مشترک بین جهاد کشاورزی و صدا و سیما افزود: رسانه باید همزمان با نمایش موفقیتها، در معرفی چهرههای شاخص تولید و بررسی چالشهای کشاورزان نیز فعال باشد تا اعتماد جامعه نسبت به عملکرد جهاد تقویت شود.
او در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای صدا و سیما فارس همکاران حوزه رسانه و روابط عمومی گفت: جهاد کشاورزی فارس، آماده توسعه همکاریها با صدا و سیما در قالب برنامههای آموزشی، انتقادی و تعاملی است.