سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی کشور پس از رفع ایرادات از سوی نمایندگان مجلس در شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز -شنبه ۱۷ آبان‌ماه- با اصحاب رسانه برگزار شد.

طحان نظیف در این نشست اعلام کرد: لایحه اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: با ابلاغ این مصوبه فرآیند حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز خواهد شد و یک دوره گذار چندساله برای اجرای این مصوبه پیش‌بینی‌شده که باید تمهیدات اجرای این مصوبه فراهم شود و قاعدتاً درطول این مدت هم اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تأیید شد

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از نشست اظهار کرد: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

با تایید شورای نگهبان، مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» قانون شد

وی همچنین خبر داد: مصوبه مربوط به تعیین مجازات برای جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و سایر کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد‌های غیرنظامی) نیز پس از رفع چند مرحله‌ای ابهامات و اشکالات، عدم مغایرت آن تأیید شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بررسی این مصوبات، نهایت دقت شرعی و حقوقی اعمال شده و انتظار می‌رود اظهار نظر‌ها در فضای عمومی بر پایه اسناد و استدلال‌های رسمی باشد.

خبر سخنگوی شورای نگهبان برای کشاورزان

طحان نظیف افزود: در فاصله نشست خبری پیشین تا امروز فقهای شورای نگهبان به استعلامات شرعی متعددی از دیوان عدالت اداری پاسخ داده‌اند که از میان این نظرات می‌توان به اعلام مغایرت با شرع اطلاق بخشنامه سازمان امور اراضی کشور اشاره کرد. بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مصوب ۱۳۹۶ فنس‌کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی را به‌طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام کرده بود. این یعنی هیچ کشاورزی نمی‌تواند دور زمین خود حصار بکشد.

وی اظهار کرد: فقهای شورای نگهبان در پاسخ به شکایتی از این بخشنامه اعلام کردند: «اطلاق ممنوعیت فنس‌کشی احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد». به عبارت ساده‌تر، ممنوعیت مطلق حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع است و اگر مصلحت واقعی مانند جلوگیری از تفکیک اراضی وجود نداشته باشد، کشاورزان حق دارند برای حفاظت از محصولات خود، زمین خود را محصور کنند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت این نظریه دارای اثر قهقرایی است، یعنی از تاریخ تصویب بخشنامه در سال ۱۳۹۶، بند ۱۳ آن معتبر نیست و کشاورزانی که به دلیل این بخشنامه نتوانستند مجوز حصارکشی دریافت کنند، می‌توانند مجدداً درخواست خود را پیگیری کنند. البته باید توجه داشت که نظر فقهای شورای نگهبان به معنای آزادی مطلق نیست و رعایت حد نصاب‌های فنی برای حصارکشی همچنان الزامی است.

نقشی در انتخابات شورا‌ها نداریم

طحان نظیف درباره توئیت یک چهره سیاسی (عزت‌الله ضرغامی) و ابراز خوشحالی او از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، گفت: نظارت بر انتخابات شورا‌ها با شورای نگهبان نیست. ما در انتخابات شورا‌های شهر و روستا ورودی نداریم. در چندین برهه، مجلس شوری اسلامی به دنبال این بود که با اصلاح قانون، نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را برعهده شورای نگهبان بگذارد، اما شورای نگهبان با توجه به برداشتی که از قانون اساسی داشت، با این موضوع مخالفت کرده و این حرف جدیدی نیست و بار‌ها این نکته را تصریح کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: ما احترام خاصی برای کسانی که خدماتی را به کشور داشتند قائل هستیم، اما چون چندین‌بار این عزیز این ادبیات را درمورد شورای نگهبان داشته و اظهارنظر کرده باید عرض کنم که این ادبیات شایسته یک رجل فرهنگی نسبت‌به یک نهاد قانونی کشور نیست.

طحان نظیف همچنین گفت: استعفا فقط برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی لازم است و در انتخابات خبرگان اعمال نمی‌شود.

رویکرد شورای نگهبان به برگزاری انتخابات الکترونیک مثبت است

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره برگزاری تمام الکترونیک انتخابات، گفت: جلسات کارشناسی و فنی شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک در میان دوره‌ای مجلس و خبرگان رهبری در ۸ حوزه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه صیانت از آرای مردم برای شورای نگهبان بسیار مهم است اظهار داشت: رویکرد شورای نگهبان به این امر مثبت است، امیدواریم مسیر کارشناسی نتیجه بخش باشد

سازمانی که با تصمیم دولت تشکیل شده باشد، انحلالش نیاز به قانون ندارد

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع کوچک سازی دولت و انحلال و یا ادغام دستگاه‌های دولتی و اینکه آیا دولت در این زمینه از اختیارات قانونی برخوردار هست یا خیر، با بیان اینکه باید مصداق آن مشخص باشد، گفت: قاعدتا اگر تاسیس یک سازمان، دستگاه یا نهاد براساس قانون بوده باشد، انحلال آن نیز با مصوبه قانونی خواهد بود، اما اگر سازمان یا نهادی با مصوبه دولت تشکیل شده باشد، انحلالش نیز با تصمیم خود دولت است و نیازی به قانون ندارد.

وی همچنین یادآور شد که شورای نگهبان اساسا هیچ ایراد و ابهامی به مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ندارد و ایرادات و ابهامات گذشته در رفت‌وآمدهای قبلی حل شده است و ایرادات و ابهامی که وجود دارد مربوط به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است نه شورای نگهبان.

برای پیگیری حقوقی خسارات جنگ ۱۲ روزه خلأ قانونی نداریم

طحان نظیف در ادامه نشست خبری گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دستگاه‌ها در جهت پیگیری حقوقی خسارات جنگ ۱۲ روزه کاملا باید فعال عمل بکنند؛ پیگیری بسیاری از موضوعات مستلزم وجود قانون نیست و شاید ما در این رابطه خلأ قانونی خاصی نداریم؛ البته اگر عزیزان در مجلس به این نتیجه رسیدند که نیاز به قانون جامعی داشته باشیم ما هم در خدمت این عزیزان هستیم.

رفع فیلترینگ تلگرام منوط به ارائه جزئیات توافق است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره رفع فیلترینگ تلگرام نیز گفت: بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و با توجه به تفسیرهای شورای نگهبان، اظهار نظر قطعی در این خصوص مستلزم اطلاع از جزئیات هرگونه توافق احتمالی است.

این اظهارات طحان نظیف نشان می‌دهد که شورای نگهبان منتظر جزئیات توافق با این پلتفرم است و بدون آن، پیشرفتی در رفع فیلتر تلگرام نخواهد بود.

لایحه نظام جامع باشگاه داری برای رفع ابهامات به مجلس بازگشت

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان بررسی مفصلی را درباره لایحه مصوب «نظام جامع باشگاه‌داری در نظام جمهوری اسلامی ایران» انجام داده، اظهار داشت: این مصوبه دارای ابهامات و اشکالاتی است که پس از ارسال به مجلس و اصلاح آن از سوی نمایندگان، مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد.

طحان نظیف افزود: طرح فهرست و قوانین احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است.

بحثی درباره تشکیل سازمان هوش مصنوعی نداشته‌ایم

وی درباره بررسی طرح ملی توسعه هوش مصنوعی گفت: تاکنون در شورای نگهبان درباره تشکیل سازمان هوش مصنوعی بحثی صورت نگرفته است، بنده نیز این موضوع را در رسانه‌ها مشاهده کرده‌ام.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: با توجه به اینکه بررسی این موضوع هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده و همچنان در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است، باید اجازه دهیم ابتدا فرآیند بررسی در مجلس به اتمام برسد. پس از آن، در شورای نگهبان نیز متناسب با صلاحیت‌های قانونی شورا، نسبت به نکاتی که شما فرمودید ـ از جمله ساختار پیشنهادی و همچنین سایر جزئیات این مصوبه که در مجموع، لایحه‌ای نسبتاً مفصل است ـ بحث و بررسی لازم انجام خواهد شد.

طحان نظیف اضافه کرد: البته تاکنون در شورای نگهبان درخصوص این موضوع بحثی صورت نگرفته، اجازه دهید متن نهایی مصوبه از سوی مجلس به شورا ارسال شود و پس از دریافت آن، نظر نهایی شورای نگهبان را به اطلاع شما و افکار عمومی خواهم رساند.