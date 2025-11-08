یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار شد که بانک مرکزی موظف به تسهیل شرایط وام اشتغال برای مددجویان شده و مدت بازپرداخت آن را به ۸۴ ماه بازگرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، تنها نهادهای مسئول در زمینه حمایت از مددجویان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند. با این حال، انتقاداتی مبنی بر همکاری کم‌رنگ بانک مرکزی در راستای تسهیل شرایط پرداخت و آسان‌سازی بازپرداخت وام اشتغال به مددجویان مطرح شده و ضرورت دارد که بانک مرکزی در این زمینه همکاری بیشتری نشان دهد.

وام اشتغال به مددجویان نهادهای حمایتی، یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای دولت در تحقق عدالت اجتماعی و پیشرفت اقتصادی در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور محسوب می‌شود. این قانون در بخش عدالت‌محور خود، بر توانمندسازی اقتصادی خانوارهای تحت حمایت و تسهیل دسترسی آنان به تسهیلات بانکی با شرایط آسان و بازپرداخت بلندمدت تأکید دارد.

سیاست وام اشتغال در سال‌های اخیر با هدف تقویت درآمد پایدار، ایجاد مشاغل خرد و کاهش اتکا به کمک‌های مستقیم بودجه‌ای اجرا شده است. با این حال، تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش مدت بازپرداخت وام از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه، عملاً در جهت اهداف این قانون حرکت نکرده و اثر حمایتی و توانمندساز طرح را تضعیف کرده است. بنابراین، شرایط وام اشتغال برای مددجویان باید تسهیل شده و مدت بازپرداخت به ۸۴ ماه بازگردد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، درباره وام‌های اشتغال‌زایی گفت: در حال حاضر تنها نهادهایی که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، مسئولیت اجتماعی در زمینه حمایت از مددجویان را بر عهده دارند و وام اشتغال را به افراد نیازمند تحت نظر خود ارائه می‌دهند، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند.

وی ادامه داد: با این حال، بانک مرکزی اقدامی در راستای تسهیل شرایط پرداخت وام اشتغال به مددجویان و همچنین آسان کردن شرایط بازپرداخت آن انجام نداده است و ضرورت دارد که بانک مرکزی همکاری بیشتری داشته باشد و شرایط قبلی تقسیط وام‌ها را که به نفع افراد ضعیف جامعه بوده است، حفظ کند.

حاجی دلیگانی اظهار کرد: مهلت‌های قبلی ۸۴ ماهه برای بازپرداخت وام‌ها، به‌ویژه برای افرادی که در دهک‌های ۱ تا ۴ قرار دارند، باید همچنان برقرار باشد. این اقدام می‌تواند به حمایت شایان از اقشار آسیب‌پذیر کمک کرده و فشار مالی را بر آنان کاهش دهد.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اهمیت وام اشتغال برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی تجدیدپذیر تصریح کرد: عمده این وام‌ها که به مددجویان اعطا می‌شود، صرف راه‌اندازی کسب‌وکارهای تولیدی مانند دامداری و نصب پنل‌های خورشیدی می‌گردد. این نوع کسب‌وکارها نه تنها به ایجاد اشتغال کمک می‌کنند، بلکه جنبه تولیدی نیز دارند و می‌توانند در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه مؤثر باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی با حفظ شرایط مناسب و تسهیل فرآیند دریافت وام‌های اشتغال، به حمایت از کارآفرینان و افراد آسیب‌پذیر ادامه دهد تا شاهد رونق بیشتر در بخش تولید و اشتغال کشور باشیم.

 

 

برچسب ها: تسهیلات ، وام
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بهزیستی ک یبار ی وام ۵ میلیونی هم نداده
۰
۰
پاسخ دادن
